Iago Garcia contro Lorenzo Spolverato: “Va contro le persone più deboli“

Tra Iago Garcia e Lorenzo Spolverato non scorre buon sangue al Grande Fratello 2024, un dato di fatto che ormai è evidente ed è stato ampiamente dimostrato anche durante la puntata di questa sera. Una clip ha infatti ripercorso gli scontri tra i due coinquilini, con l’attore spagnolo che alla fine traccia un ritratto preciso: “Mi sembra una soap. Io inizio a vedere chi è il saggio della montagna, Enzo Paolo Turchi, so chi è l’eroe come Javier, so chi è fedele come Luca, ma so anche chi è il cattivello e che ha reazioni troppo aggressive“.

L’attacco frontale è ovviamente destinato a Spolverato, contro il quale lancia un’accusa: “A me non piacciono questi confronti e quando vai contro le persone più deboli“. Lorenzo, dal canto suo, adotta anch’egli la metafora della “soap opera” e chiede così a Iago quale ruolo lui starebbe interpretando, ma l’attore frena: “Io non sto facendo nessun ruolo“.

Iago contro Lorenzo, è lite anche tra Luca Calvani e Amanda Lecciso

La lite tra Iago Garcia e Lorenzo Spolverato ha però avuto ripercussioni anche sul gruppo e ha coinvolto altri concorrenti del Grande Fratello 2024. Luca Calvani prende le difese di Iago e, in particolare, attacca Amanda Lecciso per aver nominato l’attore spagnolo la volta scorsa pur di difendere Lorenzo: “Credo che ognuno di noi, al di là delle alleanze, dovrebbe vivere qua dentro con coerenza quelle che sono le proprie emozioni, e non scagliarsi contro qualcun altro per protezione di un amico o un’amica“.

Amanda però ribadisce di aver fatto una nomination slegata da presunte alleanze: “Non ho nominato Iago per difendere Lorenzo, lui si difende benissimo da solo. Io l’ho nominato perché non mi è piaciuto il comportamento e il tempismo di Iago“. Anche Garcia attacca la coinquilina: “Questa Casa non è il posto per studiare la diplomazia. Mi hai dato un ruolo, grazie, ma trovalo anche per te“.