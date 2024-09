Lotti di insalata di varie marche sono stati ritirati da varie catene di supermercati in Italia per via della presenza di Listeria, un batterio particolarmente pericoloso che può portare a vari disturbi intestinali. Il richiamo è stato pubblicato sul sito del ministero della salute che dopo alcune indagini ha riscontrato la non conformità di alcuni lotti di prodotto di iceberg, una qualità di insalata, invitando così tutti i consumatori a restituire indietro le confezioni acquistate, qualora fossero uguali a quelle in oggetto.

Il ministero, nel suo comunicato, ha spiegato che le confezioni potrebbero essere contaminate da Listeria Monocytogenes, elencando inoltre i prodotti in questione. I lotti ritirati appartengono infatti a vari supermercati, da Eurospin fino a Sigma. Chiunque abbia acquistato “Selex – Cuori di Iceberg 250 gr”, “Colline Verdi – Iceberg 150 gr”, “Il mio orto – Iceberg 150 gr” e ancora “Foglia verde Eurospin – Le croccanti cuori di iceberg” e molti marchi ancora, dovrebbe riconsegnare il prodotto per evitare problemi intestinali.

Iceberg, prodotto ritirato dal supermercato: rischio listeria

Il ministero della salute ha invitato i consumatori a riconsegnare i prodotti in questione per via di una possibile contaminazione da Listeria monocytogenes per l’iceberg. Il batterio provoca sintomi molto simili alla gastroenterite, quindi può portare a febbre alta, vomito, dolori muscolari, nausea e dissenteria. Il batterio, che provoca la listeriosi, può portare però a patologie ben più gravi, provocando ad esempio la meningite o sepsi.

Dopo l’ingerimento di cibi crudi, come anche verdura e frutta, arrivano i primi sintomi, entro le 24 ore. I soggetti deboli sono, come per qualsiasi patologia, quelli più a rischio: particolare attenzione dunque ad anziani, bambini, donne incinte, pazienti oncologici o diabetici e così via. Per prevenire la listeriosi è necessario fare particolarmente attenzione, lavare bene i cibi e ove possibili anche cuocerli, cosa che ovviamente non è possibile nel caso specifico dell’iceberg.

