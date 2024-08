Il californiano, film diretto da Boris Sagal

Domenica 4 agosto, nel pomeriggio di Rete 4 alle ore 17:05, verrà trasmesso il film western del 1964, dal titolo Il californiano. La regia è di Boris Sagal, al suo esordio nel cinema, dopo essere stato autore di televisione.

Il protagonista del film Il californiano è il carismatico Charles Bronson, interprete di numerose pellicole western e belliche di grande successo come I magnifici 7, La grande fuga e Quella sporca dozzina, tra gli altri. È tuttavia famoso per il ruolo di Paul Kersey nella fortunata serie TV, trasmessa dal 1974 al 1994, Il giustiziere della notte. Nel cast ci sono anche Kurt Russell, Susan Oliver, Jan Merlin, Douglas Foley, John Fiedler e Susan Flannery.

Tra gli autori della colonna sonora figura Leigh Harline, noto ai più per aver scritto molte colonne sonore per la Walt Disney, tra le quali When you wish upon a star, del film Pinocchio, per la quale ha vinto l’Oscar.

La trama del film Il californiano: la corsa all’oro e un grande amore contrastato

La narrazione è incentrata su Linc Murdok (Charles Bronson), detto Il californiano, il quale guida una carovana che deve raggiungere le terre dove da poco è stato scoperto l’oro e durante una breve sosta rivede la donna che aveva amato, Maria (Susan Oliver). La sorpresa dell’uomo è enorme, in quanto credeva di averla uccisa durante un’imboscata provocata dal suo rivale.

Tra i due si instaura nuovamente il vecchio rapporto e quando il suo acerrimo nemico, Rance (Jan Merlin), che è diventato il marito della donna, scopre che i due hanno deciso di fuggire insieme, insieme ai suoi fidati cattura il Californiano. La donna non si arrende e grazie all’aiuto di un piccolo amico di Linc, Jamie (Kurt Russell), di soli 12 anni, riesce a farlo fuggire.

In seguito i due nemici decidono di regolare i loro conti mediante un duello in una zona deserta, ma gli uomini di Rance intervengono e vengono tutti uccisi da Linc, un cercatore d’oro anziano loro alleato e il piccolo Jamie. Durante lo scontro, purtroppo, il vecchio viene ferito mortalmente e, comprendendo di non riuscire a farcela, lascia a Jamie una miniera d’oro scoperta da lui. La carovana può riprendere il proprio viaggio verso la California guidati da Linc e Maria, finalmente liberi di vivere il proprio amore.

