Il caso Drabble, film diretto da Don Siegel

Giovedì 5 settembre, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:30, il film thriller del 1974 dal titolo Il caso Drabble.

La pellicola è diretta dal celebre regista Don Siegel, considerato uno dei più grandi maestri del genere d’azione negli Stati Uniti, noto in particolare per avere curato le riprese della serie tv di successo dell’Ispettore Callaghan.

Le musiche hanno invece la firma del compositore britannico Roy Budd, autore delle colonne sonore di più di 50 lungometraggi, tra cui Sinbad e l’occhio della tigre e I 4 dell’Oca selvaggia.

Il protagonista è interpretato dall’attore britannico Michael Caine, recentemente tornato sul grande schermo con il personaggio del maggiordomo di Bruce Wayne/Batman nella saga del cavaliere oscuro di Christopher Nolan.

Al suo fianco l’attore britannico Donald Pleasence, conosciuto dal pubblico per il ruolo del cattivissimo Ernst Stavro Blofeld in Agente 007 – Si vive solo due volte (1967), e l’attrice francese Delphine Seyrig, vincitrice della Coppa Volpi nel 1963 per Muriel, il tempo di un ritorno.

La trama del film Il caso Drabble: un rapimento anomalo e i servizi segreti deviati

Il caso Drabble racconta la storia del giovane David Tarrant che, durante un periodo in cui si trova ospite presso un prestigioso college di Londra, viene rapito insieme ad uno dei suoi migliori amici.

Mentre quest’ultimo viene da subito rilasciato, lo stesso non vale per David, e questo inizia a far sospettare che i criminali abbiano delle disposizioni ben precise e che, probabilmente, si tratti di un gruppo indipendentistico dell’Irlanda del Nord.

Un personaggio misterioso, di nome Drabble, telefona alla famiglia del ragazzo chiedendo come riscatto una preziosa partita di diamanti da poco entrata nelle mani dei Servizi Segreti Britannici al termine di un’operazione difficile.

Il padre di David, il maggiore John Tarrant (Michael Caine), si attiva immediatamente per iniziare le indagini, ma fin dal principio l’uomo viene sospettato dai suoi superiori di essere la fonte che ha fornito le informazioni ai terroristi.

La notizia di questo carico di gioielli, infatti, può essere giunta solo da qualcuno che si trova all’interno del gruppo antiguerriglia, e gli stessi criminali iniziano a diffondere una serie di indizi che portano in modo inequivocabile proprio a Tarrant.

Il protagonista sarà così costretto a fare l’unica cosa utile per liberare suo figlio e smascherare il vero traditore: rubare i gioielli.

Proprio durante il combattimento con i suoi nemici finalmente scoprirà chi è la spia che ha orchestrato questo terribile piano.