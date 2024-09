Nel Regno Unito c’è un oggetto da cucina che ha una lunga tradizione che sta letteralmente scomparendo: il cavatappi. Come riferisce Il Guardian, i ragazzi non sembrano infatti sapere cosa sia questo “misterioso” strumento, visto che poco più di due su quattro, precisamente il 27% fra i 18-24enne ammette di usarlo nella terra di Sua Maestà. Come mai questa sparizione? Semplicemente perchè i più giovani, quelli della cosiddetta Generazione Z, stanno adottando nuovi stili di consumo, preferendo al vino altre bevande, come ad esempio la birra (che necessità comunque di un cavatappi), ma soprattutto prodotti più salutari.

Dieta Idp, che cos'è?/ Il piano alimentare personalizzato: meno di 1.500 calorie, fibre e proteine

A complicare ulteriormente la vita dei cavatappi sono le bottiglie con il tappo a vite, che si stanno sempre più diffondendo come ricorda il Guardian, ma anche la diffusione sempre maggiore del movimento Sober Curious, coloro che prevedono la quasi assenza totale del consumo di alcol, o comunque limitato, inserendosi nel discorso di sopra della ricerca di una vita più in salute.

Dieta e formaggi: quali mangiare?/ Dalla ricotta alla mozzarella, ecco l'elenco dei più leggeri

CAVATAPPI SPARITI NEL REGNO UNITO, LA DIFFERENZA GIOVANI-VECCHI

A porre l’attenzione sul cavatappi è il rivenditore Lakeland, confrontando il 27 per cento dei giovani con l’81 degli over 65. Se doveste quindi entrare nell’abitazione di un giovane molto probabilmente dovrete portarvi da casa il gadget se voleste stappare una bottiglia, di contro, andando a trovare un cittadino Uk di almeno 65 anni non dovreste avere problemi.

Gambero Rosso si sofferma sul calo del consumo di alcol fra i più giovani del Regno Unito, sottolineando che nel 2011 il 18 per cento dei 16-24enne non aveva consumato alcol nell’anno precedente, dato che è salito al 28 per cento nel 2021, e che probabilmente nel 2024, se la tendenza venisse confermata, dovrebbe crescere ulteriormente.

La cucina italiana eletta la migliore al mondo dagli europei/ Lo studio: la peggiore è quella Uk

CAVATAPPI SPARITI NEL REGNO UNITO, NEI NEGOZI COMPAIONO ALTRI GADGET

I più giovani non sembrano quindi interessati a bere il vino, anche per una questione di modalità di fruizione: se per le generazioni più in là con l’età, sedersi davanti ad un calice di vino per chiacchierare rappresenta un rito quasi obbligato, la generazione Z la pensa evidentemente in maniera differente, preferendo altro.

Ovviamente non possiamo che essere soddisfatti da questa minor tendenza al bare dei nostri ragazzi, anche se va detto, un bicchiere di vino non ha mai fatto male a nessuno: è sempre l’eccesso che crea i problemi. Tra l’altro, non avere il cavatappi in casa non è sinonimo di essere astemio, visto che i ragazzi potrebbero preferire bere nei locali fra pub, bar e discoteca. In ogni caso, se il cavatappi è scomparso dalle cucine dei ragazzi, quali sono i nuovi gadget invece che vanno di moda? Il Guardian elenca le scrubbies, spugne che servono per pulire le bottiglie di acqua che si ricaricano, ma anche gli strumenti per schiacciare l’aglio, così come l’astuccio per portare in giro la banana, senza dimenticarsi dell’affetta cetriolo.