Il conte di Montecristo film di Canale5: come finisce tra Edmond Dantes e Marcedes

Questa sera andrà in onda l’ultima puntata de Il conte di Montecristo, il film francese del 2024 con protagonista Pierre Niney liberamente tratto dal romanzo di Alexander Dumas. In realtà per la maggior parte della critica e degli utenti sui social il film è contraddistinto da enormi variazioni a livello di personaggi, trama e pure significati che è il problema più grave e un montaggio frettoloso, con molti passaggi a vuoto che disorienta lo spettatore. Oltre alle critiche, quindi, sui social non è mancata anche l’ironia su come finisce tra Edmond Dantes e Mercedes ne Il conte di Montecristo, magari con un loro ritorno insieme.

Per fortunata, ovviamente, il film di Canale5 segue abbastanza fedelmente la storia d’amore tra Edmond Dantes e Mercedes ne Il conte di Montecristo. Dopo essere fuggito dalla prigione e diventato ricco e potente grazie al tesoro che gli ha fatto scoprire l’Abate Faria, Edmondo Dantes si rivelerà a Mercédès che nel frattempo ha sposato il cugino Fernand de Morcerf, un tempo migliore amico di Edmond ma che per invidia lo ha fatto ingiustamente incarcerare. I due tuttavia si separeranno, ma Edmond lascerà un messaggio alla donna, in cui esprime la speranza che prima o poi si possano nuovamente incontrare.

Come finisce tra Edmond Dantes e Mercedes ne Il conte di Montecristo di Alexander Dumas

Più tragico e drammatico, invece, è il finale tra Edmond Dantes e Mercedes ne Il conte di Montecristo di Alexander Dumas. A Marsiglia, mentre Morrel va a trovare la tomba del padre, Edmond incontra Mercédès (che aveva appena salutato il figlio Albert in partenza per l’Africa) nella casa del vecchio Louis Dantès. I due parlano a lungo: Mercédès non odia l’uomo che ha davanti, ma anzi rimprovera sé stessa per le scelte sbagliate che ha fatto e per non aver avuto fede in Dio quando era il momento. La donna sarà per sempre in preda ai sensi di colpa per quello che è successo. Alla fine, le strade dei due si dividono, un tempo giovani e felicemente innamorati ma ora non più. Mercedes resterà a Marsiglia, pregando per il figlio Albert (in missione con gli Spahis in Africa) e vivendo pensando ai momenti felici passati con Edmond Dantès prima della prigionia. Edmond invece partirà per completare i suoi piani.