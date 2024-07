Il maggiore Brady, film diretto da George Sherman

La programmazione televisiva di Rete 4 prevede, per il pomeriggio di domenica 28 luglio, a partire dalle ore 17, la messa in onda del film di genere western Il maggiore Brady. La pellicola è stata realizzata nel 1953 con la regia di George Sherman, un maestro del western che ha firmato pellicole memorabili come Tomahawk scure di guerra, Furia Indiana e Il grande Jake (che fece finalmente vincere l’Oscar a John Wayne).

La sceneggiatura è frutto della fantasia di John Michael Hayes, i costumi di scena da indossati dai vari attori sono stati realizzati da Edward Stevenson, le musiche della colonna sonora sono state composte da William Lava (l’autore delle musiche dei Looney Tunes) e Herman Stein, mentre il trucco è stato curato da Bud Westmore e Joan St Oegger.

Il protagonista del film è Jeff Chandler che aveva già recitato con Sherman in Spada nel deserto. Nel cast ci sono anche Maureen O’Hara, John McIntire, Bradford Jackson, Noah Beery Jr, Henry Brandon e Suzan Ball.

La trama del film Il maggiore Brady: bulli, pupe e indiani

Ne Il maggiore Brady ci troviamo nel selvaggio West dove continuano le battaglie tra coloni e pellerossa. In particolare, il maggiore Brady insieme al suo drappello di uomini armati sta trovando numerose difficoltà nella zona dove risiede la tribù dei Coways.

La battaglia si dimostra subito molto ardua, anche perché gli avversari conoscono perfettamente gli spostamenti e quali sono le zone meno a rischio. Allora il maggiore riesce ad ottenere l’aiuto della tribù dei Seminola. Un aiuto che viene concesso, ma soltanto dietro un corrispettivo pagamento del lavoro eseguito.

L’aiuto che viene offerto dalla tribù arriva in cambio della consegna di armi di ultima generazione e soprattutto di viveri. Durante queste spasmodiche giornate di combattimenti, il maggiore Brady conosce Elaine Corwin e si innamora perdutamente di lei.

Purtoppo la donna, che Brady credeva vedova, è sposata con un uomo violento del sud che è pronto ad attaccare il maggiore. Riuscirà a vincere la guerra contro i Coways e anche quella dei sentimenti?