Il Patriarca 2, Antonia Liskova anticipa: “Scoppieranno guerre e scandali”

È tutto pronto per la terza puntata de Il Patriarca 2 che andrà in onda questa sera a partire dalle 21.35 circa su Canale5. Nei panni del protagonista Nemo Bandera, imprenditore e narcotrafficante che deve fare i conti con l’Alzheimer, c’è Claudio Amendola. Sua moglie Serena, invece, ha il volto di Antonio Liskova e proprio quest’ultima in una breve intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni ha fornito delle anticipazioni su Il Patriarca 2 rivelando che non mancheranno dei colpi di scena sorprendenti e che scoppieranno nuovi scandali e guerre.

Durante l’intervista Antonia Liskova ha rivelato che il suo personaggio di Serena Bandera ne Il Patriarca 2, che ha sempre vissuto all’ombra del marito, prenderà in mano le redini degli affari: “A un certo punto Serena capisce che per la prima volta deve essere lei ad aiutare il marito, ossia l’uomo che ha sempre protetto tutti. Ora deve trovare la forza, prendere le sue parti e combattere per lui: avrà un ruolo operativo nella famiglia e negli affari. Il nuovo avversario, poi, è il marito di sua sorella. Scoppiano altri scandali e guerre… Ci sarà da stupirsi!”

Il Patriarca 2, Antonia Liskova confessa: “C’è un’aspetto che mi fa sentire vicina Serena”

Durante l’intervista a Tv Sorrisi e Canzone, inoltre Antonia Liskova ha rivelato che cos’ha in comune con il suo personaggio di Serena ne Il Patriarca 2: “Qual è l’aspetto della vita di Serena che me la fa sentire vicina? Il suo mostruoso senso di responsabilità, che ho sempre avuto anche io. A volte mi ha bloccato, impedendomi di godermi la vita. Avrei voluto essere più spensierata. Ma fin da piccola, avevo 6 anni, ho fatto da mamma a mia sorella: badavo a lei perché nostra madre lavorava. In quel momento il senso di responsabilità ti viene inculcato e ti toglie la spensieratezza che non recupererai più da adulta”. E poi ha aggiunto che, per sua fortuna, rispetto al rapporto che Serena ha con sua sorella Monica, lei e la sua di sorella hanno un legame molto forte ed un rapporto bellissimo.