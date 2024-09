Un grave incendio a Milano si è verificato nella giornata di oggi in via Trasimeno. Come riferito da diversi organi di informazione online in queste ore, a cominciare dal sito del Corriere della Sera, il rogo ha riguardato di preciso un palazzo di diversi piani dove risiedono centinata di persone. Un’operazione, quella dei vigili del fuoco, decisamente complessa, e proprio per questo le azioni inerenti l’incendio a Milano sono ancora in corso.

Non è ben chiaro cosa sia accaduto ma in base alle prime indiscrezioni sembra che le fiamme siano partite dall’ottavo piano del maxi stabile situato alla periferia di Milano, nei pressi della stazione della metro di Cascina Gobba. Il rogo ha ovviamente creato il caos nella zona visto che il fumo e le fiamme sono state avvistate da diversi chilometri di distanza per via dell’altezza del condominio, ed inoltre, il dispiegamento di mezzi di soccorso fra vigili del fuoco in primi, ma anche carabinieri e polizia municipale per gestire il traffico automobilistico subito dopo, è stato a dir poco massiccio.

INCENDIO A MILANO, NESSUNA VITTIMA, SOLO DUE FERITI

Fortunatamente non si sarebbe verificata alcuna vittima ma stando alle informazioni riferite dal 118, così come riportato dal Corriere della Sera, una donna e una bambina sono rimaste intossicate dai fumi nocivi causati dall’incendio a Milano, e di conseguenza si è preferito un trasporto in ospedale per accertarsi che stessero al meglio; va comunque precisato che le loro condizioni non destano affatto preoccupazione.

Sul posto si sono recati anche diversi autobus per caricare tutte le persone che sono state evacuate dal condominio di via Trasimeno, dopo che le fiamme sono state domate e la situazione è tornata lentamente alla normalità. Ora sono scattati i controlli da parte dei vigili del fuoco per cercare di comprendere se il palazzo è agibile, e nel contempo, per capire meglio cosa sia accaduto. Quasi sicuramente si sarà trattato di un incendio accidentale, magari la classica sigaretta lasciata accesa che poi è finita su qualche materiale altamente infiammabile, ma anche un corto circuito causato da un elettrodomestico vecchio o mal funzionante.

INCENDIO A MILANO, COSA È SUCCESSO IN VIA TRASIMENO?

Tutte domande a cui cercheranno di rispondere nelle prossime ore coloro che indagano, nel frattempo si continua a monitorare la situazione e la notizia principale è che nessuno sia rimasto coinvolto in maniera seria nel rogo.

Da segnalare, oltre all’incendio a Milano, anche un altro rogo scoppiato in queste ore in zona, leggasi quello avvenuto a Corsico, a pochi chilometri dal capoluogo lombardo, dove purtroppo un uomo è morto carbonizzato: durante la notte scorsa è scattata l’allarme ma quando i soccorsi sono giunti presso l’abitazione segnalata non hanno potuto fare nulla per salvare il 60enne al suo interno. L’uomo era infatti già deceduto quando i pompieri hanno fatto irruzione: anche in questo caso, ignote le cause del rogo.