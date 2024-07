Incidente aereo in Polonia: il video dello schianto al suolo/ Morto il pilota durante un’esercitazione

Tragico incidente aereo in Polonia: nei video virali sul web immortalato lo schianto al suolo

Sono dei video a dir poco agghiaccianti quelli che mostrano l’esatto momento dello schianto al suolo di un aereo in Polonia impegnato – così hanno riferito le autorità – in un’esercitazione in vista di un’imminente airshow dell’aeronautica militare: nell’incidente è morto il pilota che si trovava bordo da solo e non sarebbe riuscito ad attivare i sistemi di espulsione. Nel frattempo (riferiscono alcuni media locali) le autorità della Polonia hanno immediatamente avviato tutte le indagini del caso per capire cosa abbia causato il violentissimo incidente aereo e lo schianto al suolo; tra il sempre probabile guasto tecnico e un ipotetico malore che potrebbe aver colto improvvisamente il pilota, giustificando – in questo caso – anche la mancata espulsione.

Tutto ciò che sappiamo fino a questo momento (ma certamente a breve verranno rese pubbliche altre informazioni) è che lo schianto dell’aereo è avvenuto nel pomeriggio di oggi – venerdì 12 luglio 2024 – nei cieli sopra alla Base Aerea Navale di Gdynia Babich-Dołach, ovviamente in Polonia, sotto agli occhi allibiti di centinaia di curiosi che hanno immortalato l’incidente in alcuni video – che trovate in calce a questo articolo – diventati immediatamente virali sul web.

Chi era il pilota morto nell’incidente aereo in Polonia: “Forse il migliore al mondo”

Alla guida dell’aereo protagonista dello schianto e del violento incidente c’era Robert – detto ‘Killer’ – Jeł che sarebbe morto sul colpo: dai video (d’altronde) si nota chiaramente che dopo il volo di diverse centinaia di metri nel vuoto dei cieli della Polonia il veicolo è esploso in una palla di fuoco, rimbalzando sulla pista di atterraggio e alzando in aria una spessa coltre di fumo nero. “Robert – ha detto in conferenza stampa il generale Ireneusz Nowak, citato da diversi quotidiani – non era solo uno dei due piloti più esperti in Polonia e forse nel mondo, ma anche un grande uomo” che dopo lo schianto con il suo aereo lascia una moglie e una figlia attualmente – spiega sempre Nowak – in cura da uno psicologo per affrontare il trauma dovuto all’incidente.

Pochi minuti dopo lo schianto e la diffusione sul web dei numerosi video è arrivato anche il commento del presidente della Polonia Andrzej Duda che ha espresso le “mie più sincere condoglianze ai cari, compresi gli amici” del pilota morto nell’incidente aereo, definendo la sua scomparsa “una perdita enorme per l’intero Stato”; mentre (prevedibilmente) l’airshow previsto per le giornate di domani e di domenica è stato annullato.

Il video dello schianto dell’aereo in Polonia: la perdita di quota, l’incidente e la palla di fuoco

Odszedł na „Wieczną Wartę”… Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dzisiaj podczas wykonywania lotu treningowego M-346 Bielik na lotnisku 43 Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni Babich-Dołach zginął tragicznie mjr pil. Robert „Killer” Jeł. Łącząc się w żałobie i smutku przekazujemy… pic.twitter.com/F698yYfIFc — Dowództwo Generalne (@DGeneralneRSZ) July 12, 2024

‼️ Ein Militärflugzeug M-346 Master, stürzte in Polen, während eines Trainingsfluges, ab, – TVN24 Berichten zufolge, bereitete sich der Pilot auf eine Flugshow vor, die für morgen, anlässlich d. 30. Jahrestages der Naval Aviation Brigade, geplant war. pic.twitter.com/ei5DkczHqw — BG (@GroBi_22) July 12, 2024

🇵🇱 An Air Force M-346 Master training aircraft crashed in Poland, the command of the country’s Armed Forces reported. The tragedy happened at the Gdynia airport. The reasons are still unknown. Channel 24 pic.twitter.com/1he2xYEbit — Malinda 🇺🇸🇺🇦🇵🇱🇨🇦🇮🇹🇦🇺🇬🇧🇬🇪🇩🇪🇸🇪 (@TreasChest) July 12, 2024













