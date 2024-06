Incidente ferroviario in Repubblica Ceca: 4 morti/ Video, scontro fra un treno merci e uno passeggeri

Un gravissimo incidente ferroviario si è verificato nelle scorse ore in Repubblica Ceca, coinvolgendo diverse persone e causando anche delle morti. Ad ora il bilancio, decisamente parziale, è di 4 decessi e più di 20 feriti, ma c’è il rischio che questi dati debbano essere ulteriormente aggiornati con il passare delle ore e i vari soccorsi. Come riferito da TgCom24.it ma anche dalla CNN, il tutto è stato causato da un devastante scontro fra un treno trasportante passeggeri e uno che trasportava invece delle merci, durante la notte scorsa, quella fra mercoledì 5 e giovedì 6 giugno 2024.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi, Putin: “Con lo stop delle armi Usa guerra finisce in due o tre mesi”

Sul totale dei feriti almeno tre sarebbero stati individuati in gravi condizioni e lo scontro sarebbe avvenuto di preciso a Pardubice, lungo quella che è la tratta principale del Paese che da Praga porta verso ovest, così come confermato anche dal ministro degli Interni Vit Rakusan, citato dall’agenzia di stampa internazionale Reuters.

Andrea Cassarà si difende: "Nessun video pedopornografico nel mio telefono"/ Ex fiorettista respinge accuse

INCIDENTE FERROVIARIO IN REPUBBLICA CECA: BILANCIO POTREBBE AGGRAVARSI

Il portavoce dell’operatore ferroviario del Paese, Martin Kavka, ha invece aggiunto, parlando con l’Agence France-Presse, che il numero delle vittime potrebbe aumentare nelle prossime ore, così come scritto sopra. Sul treno passeggeri di RegioJet, viaggiavano al momento dello schianto più di 300 persone secondo l’informazione fornita alla Reuters dai vigili del fuoco.

Numerose le immagini pubblicate online in queste ore che mostrano uno scenario quasi di guerra, con almeno una carrozza fuori dai binari nonché lamiere accartocciate e vari veicoli di emergenza fra cui anche un elicottero. Stando a quanto fatto sapere dall’emittente pubblica nazionale Czech Television che ha parlato con un portavoce dei vigili del fuoco, il treno merci stava trasportando carburo di calcio, una sostanza chimica industriale pericolosa, di conseguenza una situazione che rischia di creare ulteriori problemi. Fortunatamente però, i due vagoni che si sono scontrati con il treno passeggeri erano vuoti, di conseguenza non si sarebbe verificata al momento alcuna perdita.

Michele Calvani choc: il candidato consigliere di Pescara giura col sangue/ Video: "Vi dirò sempre la verità"

INCIDENTE FERROVIARIO IN REPUBBLICA CECA: INDAGINE IN CORSO

Sul luogo del disastro si è recato il ministro dei trasporti Martin Kupka, e il ministro degli Interni, e parlando con la stampa hanno riferito che è stata avviata una indagine per fare chiarezza su quanto accaduto, spiegando che al momento è troppo presto ipotizzare quali siano state le possibile cause dello schianto.

“Non possiamo e non vogliamo speculare sulla causa dell’incidente”, ha detto Kupka. La compagnia ferroviaria statale ha invece affermato che i binari resteranno bloccati per tutta la giornata di oggi, causando un notevole disagio al trasporto ferroviario nazionale, vista l’importanza di quella tratta. L’agenzia di stampa locale CTK ha infine fatto sapere che i morti non sono stati immediatamente identificati e che i conducenti di entrambi i treni sono sopravvissuti miracolosamente allo schianto. Sono attesi aggiornamento nel corso della giornata sperando che il bilancio di questo disastro ferroviario non si aggravi ulteriormente.













© RIPRODUZIONE RISERVATA