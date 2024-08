L’influencer Siu è tornata dalla sua famiglia dopo tre mesi in ospedale

E’ fuori pericolo l’influencer Siu, dimessa infatti dall’ospedale di Biella dopo tre mesi di degenza per una ferita al petto che l’ha ridotta in fin di vita. Secondo quanto raccolto dagli investigatori, la ferita riportata dalla giovane donna sarebbe stata inflitta dal marito Jonathan Maldonado, accusato di tentato omicidio. La compagna era stata accompagnata dall’uomo in ospedale per un dolore molto intenso al petto. Parlando coi dottori, Maldonado aveva detto che Sia era caduta accidentalmente in casa, una versione che pure lei ha confermato prima di collassare ed essere trasferita d’urgenza nelle strutture di Novara.

Dopo aver effettuato alcuni approfondimenti i medici hanno riscontrato che la giovane aveva riportato un’unica ferita sul petto e i dubbi sono subito ricaduti sul marito che è finito in manette. Il giudice tuttavia non ha confermato l’arresto e ha disposto soltanto un divieto di avvicinamento da parte dell’uomo alla moglie.

Le indagini non sono ancora arrivate ad una svolta: la testimonianza di Siu non basta

Ma come sta oggi Siu? Sembrerebbe meglio, nonostante tutto. Le sue dimissioni dall’ospedale sono da interpretare come un buon segno per quanto concerne le condizioni di salute. Per quanto riguarda il resto invece l’influencer sarebbe andata a vivere dai parenti, dal momento che l’abitazione in cui vive con il marito e i figli è ovviamente finita sotto sequestro.

Siu è stata ascoltata più volte dalla procuratrice di Biella, Teresa Angela Camelio, ma la sua testimonianza non avrebbe dato nuovi impulsi alle indagini. Il marito Jonathan resta comunque indagato con l’accusa di per tentato omicidio mentre si attendono ancora alcuni esiti dei tanti sopralluoghi della polizia scientifica nella casa in cui viveva la coppia.

