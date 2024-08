Intrigo a Malta, diretto da Jeff Beesley

Sabato 10 agosto 2024, in prima serata su Rai 1, alle 21:25, verrà trasmesso il thriller del 2023 dal titolo Intrigo a Malta. Si tratta di un film per la TV di Hallmark Channel, questa volta non sentimentale, ma della sezione “Movies & Misteries”. La pellicola è diretta da Jeff Beesley, il regista canadese già noto per aver prodotto film come Siberia (2018) e Sparkle (1999).

La protagonista principale, Chloe, è interpretata dalla famosa attrice peruviana Nathalie Kelley, già nota ai più giovani per la sua presenza in The Vampire Diaries, fortunata serie tv americana del decennio scorso, conclusa nel 2017. Inoltre, la Kelley ha partecipato anche alle riprese di un episodio della fortunata saga The Fast and The Furious, Tokyo drift (2006), che l’ha vista affiancare attori del calibro di Brian Tee.

La trama del film Intrigo a Malta: l’inaugurazione di un albergo si trasforma in una scena del crimine

La storia di Intrigo a Malta gira intorno all’Hotel Optima di Malta: la struttura, un tempo in auge, è stata appena messa a nuovo ed è pronta a celebrare la sua riapertura. Il grande evento suscita l’attenzione della stampa: Chloe e il suo team di giornalisti appartenenti alla Destination Traveler magazine raggiungono l’isola pronti a visitare e fotografare gli interessanti scorci che solo Malta sa offrire.

Il sogno di avere l’esclusiva, ben presto, si trasforma in un vero e proprio incubo quando Chloe assiste a un episodio aghiacciante: una persona precipita di fronte alla finestra del suo albergo. Tuttavia, quando la giornalista chiama le forze dell’ordine, non viene rinvenuto nessun cadavere.

Chloe e i suoi colleghi decidono così di investigare personalmente e conoscono Aaron, un agente dell’FBI di istanza a Malta per seguire il caso di un furto di documenti top secret. A un certo punto si scopre che il presunto suicidio è collegato a quest’ultima pista e che dietro potrebbe esserci un pericoloso criminale su cui pende un mandato d’arresto internazionale…