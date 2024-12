Si è chiusa oggi nella cornice dell’Hotel St. Regis di Roma la quarta edizione dell’Advanced Executive Program in Strategic Finance Real Estate organizzato anche quest’anno da Investire SGR – che fa parte del Gruppo Banca Finnat ed è il top player italiano nel settore dei fondi di investimento immobiliari – grazie al patrocinio di LUMSA Master School, del Quotidiano Immobiliare e dell’Associazione Real Estate Ladies: un progetto che fa parte del più ampio programma di Investire SGR denominato ‘Finnat Academy‘ e che ha offerto ai partecipanti la possibilità unica di far parte di un percorso formativo interamente incentrato sulla gestione degli investimenti in Real Estate.

Centrale nell’evento romano di Investire SGR – che ha visto anche la partecipazione di FS Sistemi Urbani e Immogroup Società, il primo in qualità di semplice rappresentanza e il secondo per aiutare gli studenti del Master – la presentazione di quattro innovativi ed originali progetti elaborati nel Lab Sperimentale di Architettura del Master per la riqualificazione del già esistente asset della Villa Patrizi di Roma, attualmente sede principale del Gruppo FS Italiane: progetti elaborati – appunto, durante il Lab sperimentale – dagli studi Asti Architetti, Lombardini 22, Scadurra Studio Architetti e CZA Cino Zucchi Architetti.

Dopo la presentazione dei progetti e la consegna dei diplomi per tutti i partecipanti del Master, Investire SGR ha anche consegnato – da tradizione – gli ‘Investire Award‘ che comprendevano il premio ‘FS Sistemi Urbani‘ dedicato al migliore tra i concept presentati, i premi ‘Anna Pasquali‘ e ‘Alessandro Aceto‘ pensati – rispettivamente per il miglior partecipante esterno ed interno e da ultimo – ma non certamente per importanza – il premio ‘Giampietro Nattino‘ per il team vincitore dell’edizione 2024 del Master.

Investire SGR: “Soddisfatti del successo e dell’apprezzamento per il Master in Strategic Finance Real Estate”

“Sono molte – spiega l’Head of Strategic Corporate Finance & Planning di Investire SGR Stefano Deleo – le novità di questa quarta edizione 2024 del nostro Master in Strategic Finance Real Estate” che quest’anno mirava all’obiettivo di “fornire un importante approfondimento di competenze e know how” nell’ambio dei settori “real estate e finance” grazie ad “un percorso di formazione executive costituito da 22 giornate di formazione tecnico-pratica in presenza, 8 moduli ed oltre 30 argomenti approfonditi“, senza dimenticare “le 14 esercitazioni pratiche” per un totale di “120 ore complessive di formazione“.

Dal conto suo – invece – l’Amministratore delegato di Banca Finnat e Presidente di Investire SGR Arturo Nattino ha posto l’accento sul “forte interesse riscontrato dai partecipanti” che collega “all’alta qualità dell’insegnamento” e alla “competenza degli illustri docenti che vi prendono parte ogni anno” che rendono l’intero percorso “non solo una formazione qualificante e utile per lo svolgimento delle attività professionali quotidiane, ma anche una visione ampia e approfondita delle tendenze di settore“.