Neppure il Natale ferma la violenza, infatti da Ischia arriva una storia terribile, quella di una donna picchiata dal compagno e minacciata. Mancavano un paio di ore al Natale quando la 42enne si è riversata in strada, barcollando e con evidenti ferite, per chiedere aiuto. In quel momento un’auto dei carabinieri stava percorrendo le strade della città, quindi hanno notato la donna sbucare da un viale e l’hanno soccorsa. Perdeva sangue da un sopracciglio, ma presentava anche un grande livido sullo zigomo, peraltro gonfio, mentre sulla mano sanguinante compariva un taglio.

Stando a quanto ricostruito da Il Mattino, la 42enne non riusciva a parlare in maniera chiara per via dello spavento, quindi ha riferito delle frasi sconnesse, da cui comunque i militari dell’Arma di Ischia hanno detto che era stata picchiata dal compagno. Era stata aggredita in casa e non era neppure il primo episodio, anche se non si era mai rivolta alle forze dell’ordine per denunciare le violenze subite.

PICCHIATA A NATALE DAL COMPAGNO: CHOC A ISCHIA

Il 118 è stato allertato dai carabinieri, quindi la donna è stata affidata alle cure dei sanitari. Nel frattempo, i carabinieri di Ischia si sono recati nella casa della coppia, dove hanno trovato un uomo di 46 anni che era seduto su una sedia mentre la tv era accesa. Lo scenario però era tutt’altro che natalizio: i militari dell’Arma hanno trovato mobili e sedie rotte, macchie di sangue sul pavimento, oltre a una bottiglia di birra rotta. Anche il telecomando della tv era sporca di sangue.

L’uomo è stato bloccato, ma pare che il fermo sia stato tutt’altro che semplice. Successivamente sono stati ricostruiti i maltrattamenti subiti dalla donna, che conviveva con il 46enne da dieci anni, ma negli ultimi tempi veniva aggredita. A ridosso del Natale l’ennesima violenza, durante la quale la donna è stata presa per il collo, spinta verso il frigo, presa a schiaffi e pugni. Poi ha recuperato il coccio di una bottiglia rotta per minacciarla: “Ti taglio la testa“. Ma la 42enne è riuscita a scappare, mentre il compagno ora è in carcere.

