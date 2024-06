Ivan Dettori, trovato morto il 19enne scomparso ad Arzachena/ Il drammatico epilogo dopo 3 giorni di ricerche

Si chiude con la tragica notizia del ritrovamento del corpo il caso di Ivan Dettori, 19enne sardo scomparso da Arzachena, in Gallura, lo scorso 3 giugno. Dopo 3 giorni di ricerche, la scoperta del corpo senza vita del giovane ha spento la speranza di parenti e amici che avevano lanciato diversi appelli tra social e tv.

Il cadavere sarebbe stato rinvenuto nelle campagne della zona, ma le cause della morte non sono ancora emerse. Al momento, secondo quanto riporta Ansa, gli inquirenti non avrebbero escluso alcuna ipotesi e le prossime ore potrebbero restituire risposte determinanti a risolvere il giallo.

La ricostruzione della scomparsa di Ivan Dettori

Le tracce del giovane Ivan Dettori si erano perse misteriosamente il 3 giugno scorso. Secondo quanto raccontato dai genitori, il ragazzo non avrebbe mostrato segnali di sofferenza né preoccupazione nei giorni precedenti alla scomparsa e la mattina sua madre lo avrebbe salutato lasciandolo tranquillo a casa come sempre, nella sua cameretta, per poi recarsi al lavoro.

Il padre di Ivan Dettori, tornato nell’abitazione all’ora di pranzo, avrebbe notato l’assenza del figlio e da quel punto in poi l’apprensione è aumentata fino alla constatazione della sparizione. Il 19enne, studente di un istituto alberghiero del posto, aveva preso con sé soltanto il telefonino. Forze dell’ordine, Vigili del fuoco e Protezione civile lo hanno cercato per giorni setacciando una vasta area, poche ore fa la macabra scoperta.











