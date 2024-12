La Procura della Figc, la federcalcio italiana, ha aperto un’inchiesta ai danni di Ivo Pulcini, il medico della Lazio. Come riferisce il Corriere della Sera attraverso il suo sito online, il camice bianco in questione avrebbe rilasciato delle dichiarazioni circa un giocatore che starebbe giocando in Serie A nonostante non sia idoneo. Non è ben chiaro a chi si riferisca ma Ivo Pulcini ha parlato di un calciatore che visitò nel 2019, un giocatore ritenuto dallo stesso “importantissimo”, e che oggi “sta andando per la maggiore” e che gioca nel campionato italiano nonostante lo stesso non lo ritenne “idoneo a giocare a calcio”.

Ivo Pulcini avrebbe rilasciato queste dichiarazioni al quotidiano Il Messaggero dopo aver parlato del caso Bove, il giovane centrocampista della Fiorentina che è stramazzato al suolo durante la partita contro l’Inter di domenica scorsa, a seguito di un infarto subito in campo. Il Messaggero, sempre in merito al giocatore indicato da Ivo Pulcini, precisa che sarebbe stato visitato in tre diverse cliniche, in quanto Igli Tare, ex direttore sportivo della Lazio, lo avrebbe voluto ad ogni costo, “ma il no rimase fermo”.

IVO PULCINI E IL GIOCATORE NON IDONEO: “MAI DETTO NULLA DI SIMILE”

Dichiarazioni che ovviamente hanno fatto discutere e nel giro di breve tempo hanno fatto il giro del web per comprendere anche chi fosse questo calciatore non idoneo che ogni weekend calca i campi da gioco della Serie A. Alla luce di questo clamore che si è venuto a creare lo stesso Ivo Pulcini ha voluto smentire quanto sostenuto da Il Messaggero, precisando di non aver “mai detto quanto riportato” e di essere in attesa di una rettifica.

Il medico della compagine biancoceleste ha aggiunto che non si sarebbe mai riferito a giocatori militanti in altre società e di non aver mai fatto dei certificati “di non idoneità” a dei calciatori che militano in Serie A.

IVO PULCINI E IL GIOCATORE NON IDONEO: PER LA RETE È IL MILANISTA PAVLOVIC

La rete ha indicato come possibile destinatario delle dichiarazioni presunte di Ivo Pulcini il nome di Pavlovic, difensore del Milan che è sbarcato a Milanello durante lo scorso calciomercato estivo e che proprio nel 2019 fu vicinissimo ad indossare la casacca della Lazio. In ogni caso la Procura federale vuole vederci più chiaro ma Ivo Pulcini ha precisato: “Non mi ricordo di questa cosa, è passato tanto tempo”, parlando di “fraintendimento” su alcune parole che lo stesso non ha mai rilasciato: “Ho la coscienza pulita”.

A salvare in qualche modo la vita al povero Bove è stato Danilo Cataldi, ex giocatore della Lazio, che una volta che ha visto il collega accasciarsi al suolo gli ha aperto la bocca e gli ha spostato la lingua evitando così che lo stesso morisse soffocato. Ivo Pulcini ha ricordato come sia stata la Lazio ad insegnare al ragazzo il primo soccorso, e che Cataldi ha un certificato internazionale dell’Acis American heart association, di modo che lo stesso possa soccorrere qualsiasi situazione in una qualsiasi situazione di emergenza.