Jack Frost, il cast e il regista del film con Michael Keaton

Jack Frost, film in onda oggi, 25 dicembre 2024, alle 16.10 su Italia 1 è una commedia fantasy del 1998 che si rifà alla tradizione natalizia statunitense. La pellicola diretta da Troy Miller, su soggetto elaborato da Mark Steven Johnson, con il quale per la sceneggiatura hanno collaborato Steve Bloom, Jeff Cesario e Jonathan Roberts.

Il film Jack Frost ha come interpreti principali Michael Keaton, attore che ha interpretato il ruolo di Batman e che in questo film ha il ruolo del protagonista principale, accanto a lui recita Joseph Cross che interpreta Charlie Frost, e Kelly Preston nel ruolo di Gabby Frost. Altri interpreti del film Jack Frost sono Mark Addy che impersona Mac MacArthur, Henry Rollins e Andrew Lawrence rispettivamente nei panni di Sid e Tuck Gronic, Eli Marienthal che interpreta Spencer, Mika Boorem nel ruolo di Natalie, Benjamin Brock nel ruolo di Alexander, Will Rothhaar che interpreta Dennis, Cameron Ferre e Joe Rokicki rispettivamente nei panni di Pudge e Mitch e Taylor Handley nel ruolo di Rory Buck.

Jack Frost, la trama

Jack Frost è un padre ed un cantante e armonicista di un gruppo musicale che si dedica al rock e muore in un incidente d’auto. Lo stesso Jack viene poi riportato in vita con la forma di pupazzo di neve. La sua città è Medford, nello stato del Colorado, ma la sua attività di cantante lo porta spesso in tournée insieme alla sua band. In questo modo trascura talvolta sia la moglie Gabby che il figlio Charlie, che vorrebbe avere una maggiore presenza del padre accanto a lui per insegnarli il gioco dell’hockey, e presenziasse alle sue partite. Charlie è molto appassionato dello sport dell’hockey e per questo viene preso di mira molto spesso da un arrogante e spocchioso bullo, Rory Buck, che riveste anche il ruolo di capitano nella squadra avversaria. Quando sta per arrivare il Natale, Jack Frost deve partire con il suo gruppo musicale per un concerto, ma poi decide di rinunciare per raggiungere la moglie Gabby ed il figlio Charlie nella loro casa di montagna.

Purtroppo durante il viaggio, Jack muore, vittima di un incidente con la sua auto causato da una improvvisa tempesta di neve. Un anno dopo questa vicenda, Charlie, che ha lasciato la sua squadra di hockey abbattuto per la tragedia che ha provocato la morte del padre, costruisce nel prato davanti a casa sua un pupazzo di neve e dopo suona l’armonica che, prima di morire, gli era stata regalata proprio dal padre e questa si rivela magica, in quanto trasferisce all’interno del pupazzo di neve l’anima del padre Jack, che tenta anche si salutarlo ma invece lo spaventa. Dopo aver aiutato il figlio a difendersi da Rory e dal gruppo dei suoi amici, Jack chiama il figlio con il suo soprannome “Charlie boy” e quindi il figlio si rende conto che il pupazzo di neve è suo padre. Il pupazzo non si rivela alla moglie, che intanto si preoccupa quando vede il figlio che parla con il pupazzo di neve. Per questo Gabby si confida con il migliore amico di Jack, Mac MacArthur, che è il tastierista del gruppo del marito.

Con il padre al suo fianco, Charlie ritrova la grinta e fa rientro nella formazione di hockey della scuola, portandola anche al successo. L’arrivo di un caldo “fuori stagione” causa l’inizio dello scioglimento di Jack e il pupazzo di neve ha problemi per arrivare a vedere la partita del figlio. Charlie decide di portare il pupazzo di neve in montagna, per trovare una temperatura più bassa e lo carica su un automezzo aiutato in questa impresa da Rory, che ha cambiato atteggiamento quando ha scoperto che il pupazzo di neve è proprio Jack. Padre e figlio arrivano allo chalet in montagna e Jack chiama al telefono la moglie che intanto si era preoccupata per la sparizione del figlio, e la rassicura sulla sua situazione, dicendole che si trova nello chalet di montagna e di andare a prenderlo la mattina seguente. Quando la moglie arriva Jack dice a Charlie che per lui è arrivato il momento di andarsene per sempre e li saluta assicurando che sarà sempre vicino a loro.