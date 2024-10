Roberto Ciufoli, chi è e carriera: dalla Premiata Ditta a Tale e quale show

Comico e attore popolare soprattutto negli anni ’90 e 2000, Roberto Ciufoli ha una carriera molto ricca e iniziata da ragazzo. Nato nel 1960 a Roma, si avvicina al mondo dello spettacolo e della comicità fondando l’Allegra Brigata nel 1981 assieme a, tra gli altri, Pino Insegno e Massimo Popolizio. 5 anni dopo, nel 1986, inizia l’avventura nel gruppo comico della Premiata Ditta al fianco di Tiziana Foschi, Francesca Draghetti e Pino Insegno: il debutto in Rai arriva nelle trasmissioni televisive Pronto, chi gioca? e Pronto, è la Rai?.

Roberto Ciufoli, chi è? La moglie Theodora Bugel e la fecondazione assistita/ È Achille Lauro a Tale e Quale

Il quartetto comico ha incrementato la propria popolarità soprattutto all’inizio degli anni 2000, protagonisti della sitcom Finché c’è ditta c’è speranza. Oltre al successo nel gruppo, Roberto Ciufoli è stato un grande personaggio televisivo anche nella sua individualità: nel 2005 ha partecipato alla seconda edizione de La Talpa e, sempre in tema di reality, è arrivata nel 2021 la chiamata per L’Isola dei Famosi. in queste settimane lo vediamo invece impegnato in televisione come concorrente di Tale e quale show.

Roberto Ciufoli imita Dargen D’Amico a Tale e quale show 2024/ Bocciato da social e giuria: "stonatissimo!"

Roberto Ciufoli, le fiction tv e la vita privata: i figli Jacopo e Romeo

Roberto Ciufoli non è solo un comico ma anche un attore, avendo recitato in molteplici e celebri fiction del piccolo schermo, da Don Matteo a Incantesimo, da Distretto di Polizia ad alcuni episodi di Rocco Schiavone nel 2018. Cosa sappiamo invece della sua vita privata? Ciufoli è stato sentimentalmente legato ad una donna, tuttora sconosciuta e di cui si conoscono sporadiche informazioni, e nel 1995 è diventato per la prima volta padre dando il benvenuto al figlio Jacopo.

Dalla successiva relazione intrecciata con l’arredatrice di origini francesi Theodora Bugel, con la quale è convolato a nozze nel 2011 dopo ben 7 anni di convivenza, l’attore ha avuto il suo secondo figlio, Romeo, nato nel 2016. La differenza d’età dal primogenito Jacopo è di ben 21 anni ma, come più volte ammesso dal comico, non rappresenta affatto un problema e, anzi, i due figli sono molto legati.

Roberto Ciufoli imita Enzo Jannacci a Tale e Quale Show 2024/ Nuova esibizione trash?