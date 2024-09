A 93 anni è venuto a mancare James Earl Jones, attore e doppiatore tra i nomi d’oro di Broadway, che in carriera ha vinto ben due Tony Award e un Oscar alla carriera. L’artista ha recitato in film di gran successo come Radici, dove ha interpretato Alex Haley, e Il Principe cerca moglie, dove invece ha rivestito il ruolo di Re Joffy Joffer. Come doppiatore, invece, ha dato voce a Mufasa ne Il Re Leone e a Dart Fener nella saga Guerre stellari.

James Earl Jones è morto nella sua casa di New York, come spiega Variety.com: il mondo del cinema piange la scomparsa di un grande protagonista, come dimostrano anche i tanti messaggi pubblicati sui social da ammiratori e colleghi. Basti pensare che nel 2012 l’artista ha vinto l’Oscar alla carriera, per quanto fatto nel mondo del cinema e non solo. Ha dato infatti molto anche al teatro, vincendo due Tony Award per la categoria di miglior attore protagonista di un’opera teatrale. A lui è dedicato un teatro di Broadway, a Midtown Manhattan a New York: il Cort Theatre nel 2022 ha preso infatti il suo nome.

Chi era James Earl Jones: una carriera di successo

L’ironia della sorte vuole che James Earl Jones da bambino fosse balbuziente: dopo aver superato questo piccolo disturbo, si è affermato come doppiatore di film e cartoni animati di successo. La sua carriera nel mondo del cinema e del teatro è durata per oltre sessant’anni: per tanti è uno dei più grandi attori di tutti i tempi e come ricorda Sky Tg24, è uno dei pochi ad aver vinto l’Emmy, il Grammy, l’Oscar e il Tony. Premi importantissimi che ribadiscono l’incredibile carriera fatta. Dando uno sguardo alla vita privata dell’attore, invece, vediamo che nel 1968 si era sposato con l’attrice Julienne Marie, divorziando nel 1972. Dieci anni dopo si era riscposato con Cecilia Hart, dalla quale ha avuto anche un figlio, Flynn. Jones era rimasto vedovo nel 2016.