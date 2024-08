Non lo si può proprio negare, Anna Kalinskaya, la nuova fidanzata di Jannick Sinner è senza dubbio il suo portafortuna. Da quando si sono fidanzati, il tennista non ha perso una sfida, nemmeno quella di Cincinnati, dove si è aggiudicato la vittoria martedì 20 agosto 2024. Dopo i numerosi problemi di salute e le Olimpiadi di Parigi saltate, Jannick Sinner sta riprendendo in mano la sua carriera sportiva, e sembra essere ancora più forte di prima. In una partita velocissima tenutasi a Cincinnati, ha dimostrato di sapere il fatto suo in solo un’ora e 36 minuti di gioco.

Il tennista contro di lui ha annullato ben tre match point mentre Sinner ha vinto il torneo. Subito dopo la partita ha dichiarato di essere molto provato mentalmente e fisicamente: “Ho fatto una corsa incredibile qui, e ho cercato di fare del mio meglio oggi”, dice, “Entrambi eravamo abbastanza stanchi”. Il famoso tennista altoatesino è però orgoglioso di come stanno andando le cose, e soprattutto contento del livello mostrato in partita a Cincinnati, che va subito a cancellare il brutto ricordo di quella perdita a Montreal. La vittoria del 20 agosto gli ha consegnato il pass per volare a New York come grande favorito con 2000 punti di vantaggio sul campione mondiale, il temutissimo Novak Djokovic.

In ogni caso, è indubbio pensare a quanto l’amore con la bellissima Anna Kalinskaya, anche lei tennista ma di origini russe. Da quando si è ufficialmente fidanzato con lei, sta portando a casa vittoria dopo vittoria, tranne il breve impasse vissuto durante le Olimpiadi di Parigi. L’estate l’ha trascorsa con lei, in Sardegna a rilassarsi dopo lo stress patito per il mancato riposo dopo Wimbledon. I medici, infatti, avevano consigliato all’atleta un periodo di totale relax, cosa che Jannick Sinner ha deciso di prendersi insieme alla sua amata. In terra sarda sono piovuti tanti selfie coi fan e della coppia stessa, che ha condiviso su Instagram i dolci momenti di amore coi fan.

Dopotutto, entrambi sono due sportivi, e sanno bene come gestirsi nei momenti di recupero. Lei, 25enne russa è stata fidanzata in passato con un altro tennista, Nick Kyrgios, mentre Jannick Sinner ha chiuso definitivamente la storia con la ex Maria Braccini. Insieme a lei aveva vissuto una relazione di quattro anni, ma la ragazza non ha mai voluto mostrarsi troppo in pubblico ed è sempre rimasta dietro le quinte. I fan, oltretutto, dicono di non averlo mai visto così carico e felice come dopo l’arrivo di Anna Kalinskaya, che sembra aver illuminato la sua vita e la sua carriera sportiva.