La battaglia di Hacksaw Ridge, la storia vera che ha commosso tutti

Nel 2016 usciva al film il premiato film tratto da una storia vera, che questa sera domenica 4 agosto 2024 verrà riproposto in prima serata su Rete 4, La battaglia di Hacksaw Ridge è una pellicola ambientata durante la seconda guerra mondiale e ricostruisce la storia di Desmond Doss, un medico che decise di prestare servizio ma che era contrario a qualsiasi genere di oggetto proveniente dall’industria bellica, tradotto, era totalmente opposto alle armi ma non per questo decise di rinunciare alla battaglia, il protagonista realmente esistito di questa storia offrì dunque il suo supporto in qualità di medico.

La battaglia di Hacksaw Ridge, Rete 4/ Trama e cast del biopic di Mel Gibson , oggi, domenica 4 agosto 2024

Era il 1942 quando Desmond partecipò a una delle battaglie più cruente e dolorose che la storia ricordi riguardo al secondo conflitto mondiale, era il Conflitto di Okinawa, per tutti La battaglia di Hacksaw Ridge, una pellicola che accese i riflettori sulla storia vera che su nasconde dietro il film, con il protagonista che riuscì a mettere in salvo numerose vite dei militari americani senza mai utilizzare armi da fuoco o simili, semplicemente sfruttando le sue doti mediche e postando soccorso ai feriti. Desmond Ross face scalpore in quanto primo obiettore di coscienza nell’esercito degli Stati Uniti D’America e le sue gesta gli valsero il conferimento della medaglia d’onore, nessuno era mai riuscito a conferirla prima in da obiettore.

Il californiano, Rete 4/ Trama e cast del western con Charles Bronson, in onda oggi 4 agosto 2024

Desmond Doss e La battaglia di Hacksaw Ridge, il film ha fatto incetta di premi

Il film di guerra diretto da Mel Gibson in Italia ha incontrato una buona accoglienza, mentre in totale ha guadagnato oltre 180 milioni di dollari, di cui oltre 67 solo negli Stati Uniti mentre altri 113 nel resto del mondo. La battaglia di Hacksaw Ridge si è aggiudicato anche due premi Oscar e svariati altri riconoscimenti come miglior regista, miglior montaggio sonoro, miglior film e miglior attore protagonista, interpretato da un magistrale Andrew Garfield.

Anche la critica ha accolto il film narrante la storia vera di Desmond Doss con grande entusiasmo e voti alti ed è riconosciuto come uno dei film di guerra migliori di sempre.

Inga Lindstrom - L'amore è per sempre, Canale 5/ Trama e cast del film romance, oggi, domenica 4 agosto 2024