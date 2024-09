Qual è la dieta di Milly Carlucci? Ancora pochi giorni poi la conduttrice più famosa di Rai Uno compirà 70 anni e lo farà poco dopo aver dato il via alla nuova stagione di Ballando con le Stelle che comincia oggi, sabato 28 settembre 2024. Se i concorrenti appaiono decisamente in forma grazie anche ad un allenamento quotidiano per appunto ballare, non da meno sembra Milly Carlucci, che anche se si avvia verso la terza età sembra avere un fisico da ragazzina. Il segreto, come si legge su Leggo, sta anche in una dieta speciale.

L’ha raccontato la stessa, parlando con i microfoni di Gente, e spiegando che prima di tutto la Milly nazionale non si ciba mai di latte. Molti sono coloro che lo consumano al mattino come colazione, e da sempre viene considerato un alimento salutare, anche per la crescita dei bimbi, ma la presentatrice di Ballando con le Stelle ha deciso di privarsene in quanto intollerante. Nel contempo, ha deciso di introdurre un alimento “speciale” nella sua dieta giornaliera, ovvero il cioccolato, con un massimo di 30 grammi al giorno.

MILLY CARLUCCI E LA DIETA “A BASE” DI CIOCCOLATO: LE SUE QUALITA’

Il cioccolato è un ottimo alimento, ma ovviamente non ne va abusato, come del resto qualsiasi cosa se si vuole praticare una dieta sana ed equilibrata. Non tutti i cioccolati sono però indicati, di conseguenza bisogna leggere l’etichetta per comprendere la loro composizione.

Deve esserci almeno un quarto di polvere di cacao, l’alimento principe di una barretta di cioccolata, mentre il burro di cacao, la parte grassa, deve essere presente almeno nel 18 per cento. Siamo certi che Milly Carlucci utilizzerà nella sua dieta i migliori prodotti, mentre la stessa dice no alle “insalatine”, che invece vengono spesso e volentieri consigliate da nutrizionisti e dietologi soprattutto per rompere la fame, visto che una buona insalata può aiutare a farci sentire sazi, senza però ingrassare visto che le calorie contenute al suo interno sono praticamente pari a zero.

MILLY CARLUCCI E LA DIETA: MAI FARE IL FAI DA TE

Ovviamente Milly Carlucci afferma di essere aiutata nella sua dieta, spiegando di essere seguita da tempo da una nutrizionista molto brava, che le ha insegnato a mangiare sano e soprattutto vario. Si tratta di un consiglio basilare visto che, ve lo scriviamo praticamente ogni giorno, la dieta non si fa mai da soli o guardando su internet, ma recandosi da un medico specialista che dopo una corretta visita ci può prescrivere il miglior piano alimentare possibile.

Grazie alla sua dieta Milly Carlucci ha spiegato di aver superato i suoi problemi a livello di intolleranze, leggasi al lattosio e al glutine. Inoltre, spesso e volentieri si reca in una gelateria a Roma dove fanno il gelato al cioccolato senza latte, che la stessa presentatrice definisce “un sogno”. A questo punto non ci resta che ammirare Milly Carlucci, ancora in forma smagliante, questa sera in diretta su Rai Uno dopo il Tg e dopo Affari Tuoi.