Ballando con le Stelle, Milly Carlucci: "La giuria è la stessa ma il cast…"

Milly Carlucci, ospite di “Cinque Minuti” da Bruno Vespa, presenta la nuova edizione di “Ballando con le Stelle“: “La giuria rimane la stessa e questa non è una novità. Non è migliorabile perché siamo già al massimo. La novità è il cast, poi ci sono due puntate in più, arriveremo fino a Natale… Il cast è profondamente effervescente”.

Tra i concorrenti anche Federica Pellegrini, che ha mandato un messaggio alla conduttrice tramite il programma: “Ci siamo quasi, tra qualche giorno iniziamo e io sono contenta di aver deciso di intraprendere questa bellissima avventura. Io comincio a essere un po’ tesa e penso che andando avanti sarà sempre peggio. Ci vediamo sabato sera”. Come spiegato da Milly Carlucci “ci sono voluti quattordici anni per convincerla. Lei venne come ballerina per una notte dopo aver fatto il record del mondo e l’ho invitata ogni anno ma era sempre piena di impegni. Quest’anno ha accettato per congiunzioni astrali o forse per sfinimento”.

Ballando con le Stelle, Alan Friedman tra i concorrenti: ha perso dodici chili per partecipare

Tra i concorrenti ci sarà anche Alan Friedman, che per prendere parte a “Ballando con le Stelle” ha perso dodici chili. Secondo Milly Carlucci “non bisogna avere pregiudizi. Lui è un intellettuale, uno pensa che passi la vita dietro al computer, e invece non è così”. Ospiti a Cinque Minuti per parlare di quella che sarà la nuova edizione di “Ballando con le Stelle”, anche Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni. Il primo, in studio, racconta: “Io sono felice, non ho mai affrontato il programma con questa felicità che veramente mi riempie il cuore”. Tutto è pronto, dunque, per una nuova emozionante edizione del programma del sabato sera, amatissimo dagli italiani: quest’anno si arriverà addirittura fino a Natale!