E’ dedicato a tutti gli amanti del giallo, il film La donna in mare di produzione tedesca del 2023, che va in onda alle 21.00 oggi 16 agosto 2024 su Rai 2. La regia della pellicola è di Thomas Berger, mentre tra gli interpreti di spicco possiamo annoverare: Heino Ferch, Anja Filing, Tom Radisch e Isabell Polak.

La donna in mare: la trama del film

La storia si incentra sul detective Kesller, il quale, dopo aver ricevuto un misterioso messaggio da parte della collega Hella Christensen, parte per Nordholm, convinto che le possa essere capitato qualcosa di spiacevole. Infatti, la barca a vela della donna viene ritrovata abbandonata e come se non bastasse, vengono anche scoperte delle macchie di sangue appartenenti alla donna, anche se di lei non c’è nessuna traccia.

Intanto, viene anche scoperta la morte di una ragazza di 15 anni di nome Viviana. Sarà proprio la sua amica Charlotte a trovarla nei boschi e in seguito si comprende che la ragazza è morta per overdose. Kessler, nel frattempo, sempre più sospettoso e indaffarato nelle indagini, si rende conto di quanto poco conoscesse la sua collega. La morte della donna e della ragazza sono collegate? Il dubbio che assale il detective e i suoi colleghi è proprio questo.

Nel cast Anja Kling conosciuta anche in Italia: tutte le curiosità su La donna in mare

Il regista de La donna in mare oltre a ricoprire questo ruolo è anche attore e sceneggiatore. Ha diretto tanti film per la televisione di genere poliziesco e giallo ed è noto soprattutto in Patria. Heino Ferch è un attore tedesco che ha girato parecchi film per la televisione e per il cinema, non molto noti in Italia. Tra i suoi ruoli vanno ricordati: L’Orco, Marlene, Lola corre e Morte sulla scogliera per il cinema, mentre per la televisione vanno ricordati Giulio Cesar, una miniserie del 2002 e Napoleon. Anja Kling è un’attrice tedesca conosciuta in Italia per aver interpretato il ruolo della donna innamorata del giovane carabiniere Interpretato da Raoul Bova, nella Piovra 8 e 9.

