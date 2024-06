La frustata, Rete 4/ Trama e cast del western del maestro John Sturges, in onda oggi 9 giugno 2024

La frustata, diretto da John Sturges

Domenica 9 giugno, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 17, il film western del 1956 dal titolo La frustata. La pellicola è diretta dal famoso regista John Sturges, considerato uno dei più importanti esperti del genere d’azione e western, con lavori come I magnifici sette (1960) e La grande fuga (1963). Le musiche hanno invece la firma del compositore statunitense Herman Stein, diventato celebre per avere composto le colonne sonore di numerosi lungometraggi horror per la Universal Studios.

Il fiume dell'ira, Rete 4/ Trama e cast del film con Mel Gibson, in onda oggi 9 giugno 2024

Il film La frustata si basa sul romanzo scritto da Frank Gruber e vede nei panni del protagonista l’attore Richard Widmark, che lavorerà nuovamente con Sturges due anni più tardi in Sfida nella città morta. Al suo fianco l’attrice Donna Reed, diventata famosa grazie al personaggio di Mary Hatch in La vita è meravigliosa (1946) di Frank Capra con James Stewart. Nel cast anche l’attore William Campbell, che aveva già lavorato con Sturges in Omertà (1951) e L’assedio delle sette frecce (1953), e l’attore John McIntire, che aveva già collaborato con il regista l’anno precedente nel film Duello di spie.

Scuola di polizia 2 - Prima missione, Italia 1/ Trama e cast del sequel, in onda oggi 9 giugno 2024

La trama del film La frustata: alla ricerca di persone scomparse

La frustata racconta la faticosa ricerca di un gruppo di uomini che, secondo quando riportato dalle poche e scarne notizie ricevute, sarebbero stati attaccati da un gruppo di pellerossa Apache.

Tra questi uomini ci sarebbe anche il patrigno di Jim (Richard Widmark), che purtroppo ormai viene considerato morto insieme ai suoi compagni di viaggio.

Il protagonista non si dà però per vinto e inizia il suo viaggio alla ricerca dell’uomo; è così che durante il suo cammino incontra un’affascinante e misteriosa donna, Karyl (Donna Reed), anch’ella alla ricerca disperata di uno dei componenti del gruppo, suo marito.

CHI E' GINA DE BOER, VINCITRICE L'ACCHIAPPATALENTI 2024/ La cantante incoronata da Mara Maionchi!

In realtà Karyl non è affatto triste per la scomparsa del consorte, bensì desidera entrare in possesso del bottino in oro che portava con sé.

I due, nonostante le reticenze iniziali, decidono di proseguire la ricerca insieme spinti dallo stesso obiettivo e l’amore si farà strada non senza violenti scontri. Il viaggio si rivelerà molto più faticoso e pericoloso del previsto, e presto la coppia scoprirà il mistero che si nasconde dietro la scomparsa del gruppo di uomini.











© RIPRODUZIONE RISERVATA