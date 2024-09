Questa sera su Canale5, domenica 15 settembre 2024, andrà in onda la nona puntata de La rosa della vendetta e dalle anticipazioni si scopre che Ibrahim rivelerà il segreto che lega Zafer e Gulcemal e dunque finalmente Deva scoprirà che Gulcemal è il figlio di Zafer ripudiato tanti anni prima, come reagirà la ragazza? Andando con ordine l’uomo, convinto che la giovane sia una spia di Zafer la seguirà fino al lago in attesa di coglierla in flagrante. Le cose però non andranno come previsto perché Deva, in realtà, andrà al lago per inviare messaggi alla madre defunta, scagliando frecce nell’acqua.

A questo punto Deva si accorgerà che Gulcemal l’ha seguita e si scaglierà contro di lui, e gli dirà che uno dei messaggi che invierà alla madre sarà uno sfogo su quanto la stia facendo soffrire e gli ricorda che il tempo per trovare prove della sua colpevolezza sta per scadere.

Nel frattempo, le anticipazioni su La rosa della vendetta svelano che Ibrahim si incontrerà con Gara e dopo averci parlato scoprirà che la donna ha cresciuto i figli di Zafer e li ha istigati alla vendetta, invece di rivelare di essere viva e crescere la propria figlia. Sebbene indignato, l’uomo non racconterà nulla a Gulcemal.

Anticipazioni La rosa della vendetta, puntata di oggi 15 settembre 2024: Deva scopre che Gulcemal è figlio di Zafer

Le anticipazioni su La rosa della vendetta della puntata di questa sera, domenica 15 settembre 2024, svelano che i colpi di scena continuano. Yelda troverà una chiavetta USB contenente un video con la conversazione tra Deva e Zafer in camera di Emrullah e si precipiterà a casa di Gulcemal per consegnargliela. L’uomo, trionfante, inserisce la chiavetta nel computer per mostrare il video a tutti i presenti, incluso Ibrahim, sperando di dimostrare che Deva è una spia ma in realtà non sarà così. Deluso e pentito Gulcemal rifletterà sugli eventi passati e si incolpa per aver perso tutto.

Infine Ibrahim racconterà a Deva e Ipek la vera storia di Zafer, rivelando che Armagan è fratello di Gulendam e Gulcemal da parte materna. E proprio per quanto riguarda Gulcemal, insieme a Vefa, perderà la pazienza con Mert quando quest’ultimo rivelerà che quella mattina Gulendam aveva avuto una crisi epilettica dopo una telefonata sospetta. Allora Mert per difendersi racconterà la sua storia dicendo di essere stato abbandonato dalla madre in un cassonetto subito dopo la nascita.

La rosa della vendetta quando va in onda in tv e come vederla in diretta streaming

Come di consueto svelate tutte le anticipazioni de La rosa della vendetta non resta che ricordare che la nona puntata della dizi turca con protagonista Murat Unalmis (Demir Yaman di Terra Amara) nei panni di Gulcemal va in onda domenica 15 settembre 2024 a partire dalle 21.35 circa. E possibile seguire la puntata anche in diretta streaming su Mediaset Infinity mentre subito dopo la messa in onda tutti gli episodi sono disponibili nel catalogo. Inoltre su La5 vengono trasmesse a rotazione le repliche.