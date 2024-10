Murat Unalmis ospite a Verissimo: l’attrice Melis Sezen svela un retroscena sul set

Nella puntata di oggi di Verissimo è ospite Murat Unalmis, attore turco noto principalmente prima per aver impersonato Demir in Terra Amara ed adesso per essere il protagonista de La rosa della vendetta nel ruolo di Gulcemal. La dizi turca che va in onda ogni domenica in prima serata su Canale5 ruota attorno alla vendetta del protagonista nei confronti della cinica madre Zafer e sull’amore contrastato e turbolento tra Gulcemal e Deva. E proprio l’attrice che impersona la protagonista femminile, Melis Sezen, ospite di recente anche lei a Verissimo da Silvia Toffani ha svelato un retroscena dal set La rosa della vendetta.

Nel dettaglio, Melis Sezen durante la chiacchierata con Silvia Toffanin ha rivelato com’era il clima che si respirava sul set della dizi turca e com’è il suo rapporto con Murat Unalmis: “E’ stato un set adorabile. La nostra casa era nella foresta, come potete vedere dalle location. In pratica abbiamo lavorato chiusi in un favola”. E poi ancora l’attrice della dizi turca sul rapporto con l’attore e gli altri colleghi ha aggiunto: “Ogni volta che ne avevo l’opportunità durante le pause andavo nella foresta, portavo i miei colleghi e li facevo camminare a piedi nudi. Poi cantavamo e ballavamo nelle roulotte”.

La rosa della vendetta, com’è il rapporto tra gli attori di Gulcemal e Deva (Murat Unalmis e Melis Sezen)

Si è lasciata andare agli aneddoti Melis Sezen durante l’intervista a Verissimo con Silvia Toffanin ed al proposito del suo rapporto con Murat Unalmis e gli altri colleghi ha confessato un aneddoto molto particolare: “Ricordo in particolare una notte d’estate quando c’erano lucciole ovunque. Ci siamo sdraiati tranquillamenti sull’erba e le abbiamo guardate”. Insomma, il clima sul set era ottimo e divertente il contrario delle trame oscure piene di intrighi, tradimenti, segreti e verità inconfessabili a cui nel corso delle puntate La rosa della vendetta ha abituato il suo pubblico.