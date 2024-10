La rosa della vendetta quando finisce? Mediaset cambia ancora programmazione

Manca sempre meno al gran finale di stagione de La rosa della vendetta, la dizi turca incentrata sull’amore contrastato e complesso tra Gulcemal (Murat Unalmis) e Deva (Melis Sezen) in cui non mancheranno risvolti mozzafiato e colpi di scena che terranno i telespettatori con il fiato sospeso fino all’ultimo tra intrighi, gelosie e tradimenti. Ed in molti, tuttavia, si chiedono quando andrà in onda l’ultima puntata, La rosa della vendetta quando finisce? Rispondere a questa domanda non è semplice perché Mediaset ha deciso di allungarne la durata.

Nel dettaglio, infatti, inizialmente l’ultima puntata della fiction di Canale5 sarebbe dovuta andare in onda domenica 10 novembre, tuttavia visti gli ottimi ascolti si è deciso di allungarla e dunque l’ultima puntata de La rosa della vendetta va in onda domenica 24 novembre 2024. Gli ascolti, infatti, sono stati più che buoni che una media in share superiore al 15% per un totale di quasi 2,6 milioni di spettatori Al momento non vi è certezza che nei prossimi giorni Mediaset stravolga ulteriormente la sua programmazione. Per allungare il numero di puntate, inoltre, si è deciso di accorciarne la durata (dalle 21.30 fino alle 23.30 circa) e di inserire più slot pubblicitari.

Anticipazioni La rosa della vendetta, quando va in onda ultima puntata e gran finale tra Deva e Gulcemal

Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni su La rosa della vendetta quando finisce, l’ultima puntata dovrebbe andare in onda domenica 24 novembre 2024. Le anticipazioni svelano che ci saranno tantissimi risvolti. Gulcemal e Deva sono in piena crisi dopo che l’uomo ha scoperto che in passato la giovane è stata promessa sposa a Mert, i due riusciranno a chiarirsi, gli spoiler svelano che Gulcemal obbligherà Deva a sposarlo e la ragazza per questo gli giurerà odio eterno. Tuttavia, quando alla giovane stare male a causa di una fortissima febbre Gulcemal si prenderà cura di lei e capirà di esserne ancora innamorato. Spazio avranno anche le vicende di Gulendam e Mert, della cinica e perfida Zafer e dell’amore tenero e puro tra Armagan e Ipek. Insomma le trame saranno sempre più avvinccenti e l’appuntamento con le nuove puntate è per ogni domenica in prima serata.