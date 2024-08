Conosciamo Lauryn Hill per essere una tra le cantanti di colore più celebri dei nostri tempi. Ma lei è anche attrice, produttrice e oggi è anche una nonna molto giovane: è una donna poliedrica ma fuori dagli schemi. Lauryn Hill ha cominciano a trovare successo quando la musica black è uscita fuori dal ghetto e ha trovato un posto nelle classifiche mondiali. Deve tutto alla band dei The Fugees, di cui era una fantastica vocalist, ma deve tutto anche alla sua attività da solita oltre che attivista per le minoranze.

Lauryn Hill, però, nel corso della sua carriera ha rilasciato poche interviste dato che, sulla sua vita privata, ha preferito restare fuori dalle luci della ribalta e far parlare solo la sua musica. Di fatti, è stata una scelta molto azzeccata. È grazie alle sue canzoni, alla sua voce dolce ma potente e a quella presenza scenica da vera diva che Lauryn Hill si è imposta come un’artista che non passa mai di moda, capace di cavalcare le mode senza mai scendere a compromessi con nessuno.

Lauryn Hill, chi è la cantante di Killing me Softly

Il vero nome di Lauryn Hill è Lauryn Noelle Hill. Nasce a East Orange, negli Stai Uniti, nel maggio del 1975. Di professione è una rapper ma anche produttrice e discografica. Ha fatto parte del gruppo hip-hop dei The Fugees, dove spesso si è fatta chiamare con il nome di L. Boogie. Successivamente, nel 1998 ha pubblicato il suo album di debutto come solista, dal titolo The Miseducation of Lauryn Hill, che ha interamente prodotto, scritto e arrangiato.

L’album è stata una vera e propria sorpresa, tanto da sbancare le classifiche mondiali. Ad oggi è arrivata a contare oltre diciotto milioni di copie vendute ed è stato acclamato dalla critica come uno dei “migliori album di sempre”.

Il successo, però, non ha cambiato Lauryn Hill. Anzi, ha preferito stare sempre ai margini. L’album è stato inserito nella lista dei 500 migliori album stilata nel 2004 da Rolling Stone. Inoltre, grazie all’album, la Hill è diventata la prima donna a ottenere cinque Grammy Awards in una sola serata.

Dopo il successo, Lauryn Hill si è ritirata dalla scena musicale, dichiarando di non amare l’ambiente dello show-business e preferendo dedicarsi alla crescita dei suoi cinque figli, insieme al marito. Le riapparizioni sono avvenute attraverso la pubblicazione e la promozione di tour musicali. Nota è la sua partecipazione al sequel di Sister Act.

Lauryn Hill, il successo di una star senza tempo

Dicevamo che, in merito a interviste, è sempre stata molto schiva ma quelle poche che ha rilasciato hanno lasciato il segno. Come quella su Rolling Stones nel 2021.

Sul suo incredibile successo è stata molto sincera. “Credo che sia una storia grande e complicata che sarebbe meglio raccontare in un secondo momento. Posso dire che il successo dei Fugees ha aperto la strada a quello di Miseducation”, confessa. “Alla maggior parte delle persone piace riconosciuta e apprezzata per il proprio lavoro e i sacrifici fatti. Mi sembra ovvio, ma è importante anche vivere una vera vita, è necessario per restare connessi alla realtà e continuare a creare cose che emozionino la gente”, conclude.