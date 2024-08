Law & Order 24: oggi in onda il nuovo episodio

Il lunedì sera di Italia 1 è dedicato alle squadre investigative che, da anni, appassionano il pubblico italiano che ama sempre di più sia le serie storiche che quelle create di recente. Oggi, lunedì 26 agosto, dopo l’appuntamento con il finale di stagione di Chicago PD 11, Italia 1 trasmessa il 22esimo ed ultimo episodio della 24esima stagione di Law & Order 24 – Unità Vittime Speciali. La serie è stata trasmessa per la prima volta nel 1999 e, come gli altri spin-off di Law & Order, racconta, in ogni puntato, un caso da risolvere e le relative conseguenze giudiziarie.

La puntata in onda questa sera potrà essere vista in diretta televisiva su Italia 1 a partire dalle 23.08 e in diretta streaming su Mediaset Infinity attraverso il sito o l’applicazione disponibile per tutti i dispositivi mobili.

Law & Order 24: anticipazioni dell’episodio Ogni dolore è una malattia

L’episodio di Law & Order 24 – Unità Vittime Speciali in onda questa sera s’intitola “Ogni dolore è una malattia” e vede come protagonisti Benson e Stabler che decidono di unire le forse per indagare su un caso di grossa portata.

Fin e Bruno, invece, si ritrovano ad aiutare una vittima di stupro che si ritrova, dopo un po’ di tempo, a rivivere la stessa tragedia quando subisce una seconda aggressione. Jet, invece, continua a portare avanti il piano per entrare nel dark web ma qualcosa va storto e il tutto si ritorce contro mettendo in pericolo l’intera squadra.

Law & Order – Organized Crime 3: anticipazioni dell’episodio Dai tanti nomi

A seguire, a partire dalle 23.56, Italia 1 trasmette il 22esimo episodio di Law & Order – Organized Crime 3 dal titolo “Dai tanti nomi”‘ in cui, mentre l’Organized Crime e l’Unità vittime speciali si avvicinano a un sospetto insensibile e disperato, il procuratore americano mette in panchina Stabler e Benson.

La squadra, insieme all’FBI, riesce ad individuare il creatore del sito che assolta sicari: si tratta di un 26enne sociopatico. Bell e Fin, nel frattempo, devono guidare la squadra in un compito pericoloso mentre Rollins affronta un testimone che si rifiuta di collaborare.