Pagelle Battiti Live 2024, 4a puntata: Irama vero talento, Gianna Nannini senza età

Si è conclusa la quarta puntata di Battiti Live 2024 su Canale5 e, mentre il pubblico ha ancora negli occhi la magia delle esibizioni e degli artisti che si sono avvicendati sul palco, è tempo di bilanci con le pagelle di questo nuovo appuntamento andato in scena dal palco del Teatro Aragonese di Otranto. La serata ha preso il via con il duo esplosivo composto da Fedez ed Emis Killa, che hanno trovato la ricetta vincente per la hit Sexy Shop (Voto: 8). Dal rap al rock di Gianna Nannini, icona italiana in questo genere, che conquista il palco con una grinta e un carisma ineguagliabili (8.5), mentre Irama incanta da San Ferdinando con Galassie e Tu no e conferma, ancora una volta, il suo innato talento (9).

Proseguendo con le pagelle Battiti Live 2024, esplosività ed energica allegria sono gli ingredienti della performance dei Ricchi e Poveri, letteralmente rinati nell’ultimo anno (8.5) ma anche de La Rappresentante di Lista che offre un medley convincente e travolgente (8). Da icone della musica a giovanissimi talenti in erba come LDA, che con Rosso Lampone sforna una hit estiva molto semplice ma fresca e leggera da ascoltare (7.5). E che dire di Noemi? Inizia con la immortale Vuoto a perdere, che non stanca mai, e prosegue con l’ultima hit Non ho bisogno di te, ben ritmata e ballabile seppur forse non la migliore canzone del suo repertorio (7.5).

Pagelle Battiti Live 2024, 4a puntata: il gran ritorno di Ermal Meta

Rock, romantico e visionario, Achille Lauro ci regala un medley bomba che unisce tutte le sue sfumature artistiche (8.5), mentre i Coma_Cose confermano ancora una volta che Malavita è una vera hit, ipnotica e ben riuscita (8.5)! Da Amici Holden si conferma uno dei talenti più interessanti (7.5), Rocco Hunt pesca dal suo repertorio con Ti volevo dedicare, Non litighiamo più e Musica Italiana e manda tutti in estasi (8) mentre il ritorno alla musica di Ermal Meta è nel segno delle ipnotiche note dell’ultima hit Mediterraneo (8.5) tratta dall’ultimo album Buona fortuna.

Anche in questa puntata sono tornati i remix travolgenti e mai deludenti di Gabry Ponte (8), mentre il palco di Otranto ha bagnato anche il ritorno live di Piero Pelù, “gigante” del rock italiano per prendere in prestito il titolo di un suo brano (8.5). Spazio anche ad Arisa, che con il suo ultimo singolo Baciami stupido ci riporta a sonorità retrò anni ’80 (8), e a Capo Plaza con le hit del suo repertorio e l’immancabile tormentone Vetri neri (7.5). Proseguendo con le pagelle Battiti Live 2024, la chiusura è affidata ai giovanissimi della musica italiana: Leo Gassman con Take that si prende la scena (7.5), Il Tre si conferma come un’interessantissima rivelazione dopo il Festival di Sanremo 2024 (8), mentre il DJ Zerb fa ancora una volta ballare tutti (8).