Pagelle coppie Temptation Island 2024 terza puntata/ Alessia, Jenny e Gaia regine, debacle per Lino e Luca

Si sono spente le telecamere sulla terza puntata di Temptation Island 2024, il viaggio nei sentimenti raccontato da Filippo Bisciglia in prima serata su Canale 5. Sei coppie di fidanzati e fidanzate, in realtà sette visto che la coppia di Ludovica e Christian ha già terminato il percorso uscendo da single dal programma, stanno mettendo alla prova le loro storie d’amore confrontandosi all’interno del villaggio resort Is Morus Relais in Sardegna con un gruppo di single tentatori e tentatrici. Le prime crisi sono all’orizzonte per diverse coppie: scopriamo insieme chi ci ha convinti e chi no durante la terza puntata. Si parte con Jenny e Tony: una relazione che va avanti da 5 anni e che sembrerebbe essere arrivata al capolinea. Dopo la confessione di Tony che ha ammesso di avere una doppia vita, Jenny ha iniziato a guardarsi in un modo diverso; una nuova consapevolezza che la sta portando a vivere quest’esperienza nel migliore dei modi.

Non solo è tornata ad indossare abiti che rendono giustizia alla sua bellezza, ma ha (finalmente) capito che non bisogna mai lasciarsi condizionare dal giudizio altrui. “L’aspetto esteriore non è equivalente dell’aspetto interiore di una persona: mi sto conoscendo qui dentro” sono le parole di Jenny che si conferma regina del programma: voto 9. Tony dal canto suo reagisce uscendo in barca brindando alla vita e alla donne: l’uomo dai mille divieti che poi si sente libero di “svolazzare” in giro. Voto 3.

Passiamo alla coppia formata da Martina e Raul. Lei è sempre più vicina al single Carlo e non nasconde che questa conoscenza la sta mettendo in crisi al punto da scoppiare durante una cena: “ho paura di scoprire cose che non devo scoprire”. Anche Carlo è sempre più intrigato da Martina e ammette: “è tanta roba, ma rispetto che è fidanzata”. Al povero Raul non resta che assistere, a distanza, al flirt in corso tra la fidanzata Martina e il single Carlo arrivando alla conclusione: “spero che esca fuori che non ero io il problema”. Martina questa sera “bambina indecisa” voto 5, Raoul voto 7 per la maturità.

E’ il momento di Siria e Matteo: dopo 7 anni d’amore e un cambiamento estetico importante, Siria sente il desiderio di nuove esperienze. La partecipazione a Temptation Island 2024 si sta rivelando importante per la 22enne che crolla dinanzi ad una semplice domanda: “uscirai con il tuo fidanzato dal programma?”. Tanti, troppi sono i dubbi di Siria che trova conforto nel single Simone, mentre Matteo piange nel villaggio confidando alle single di sentire la mancanza della sua fidanzata. La delusione di Matteo è tanta, ma i dubbi di Siria sono comprensibili considerando anche la sua giovane età. Voto 5 per entrambi, la loro “storia” non appassiona al punto da essere soporiferi!

Novità in arrivo per Gaia e Luca. Dopo la confessione sui plurimi tradimenti per motivi fisiologici e di ego, Luca nel pinnettu di Temptation Island 2024 assiste all’avvicinamento di Gaia al single Jakub. Uno scambio di battute, anche profonde, che mostrano una Gaia serena e libera di viversi una piacevole conoscenza. La reazione di Luca è la classica da piacione: “non doveva farlo, ora si accende il demone in me”. Intanto Gaia nel villaggio confessa a Jakub di essere se stessa con lui e le sue parole colpiscono l’ego del fidanzato fedifrago. Le brutte sorprese per Gaia non finiscono, visto che durante il falò assiste all’ennesimo video in cui Luca con spavalderia parla delle sue conquiste. “Fa male, mi sto rendendo conto che non esiste solo questa tipologia di uomo” – commenta Gaia che speriamo possa presto lasciarsi andare con Jakub. Voto 7 per Gaia, voto 2 per Luca il classico “compagno-padrone”.

Passiamo ad Alessia e Lino. Dopo due falò di confronto rifiutati, Lino prosegue la sua vacanza di coppia con la single Maika. Tra una gita in barca, due chiacchiere e qualche brindisi la conoscenza tra i due arriva ad un punto di ritorno quando Lino confessa che avrebbe scelto Gaietta se solo non vivesse a Milano. Nel villaggio di Temptation island 2024 scoppia una lite tra Lino e la single Maika che, finalmente, lo mette a tacere regalandoci la perla della sera: “mi sono fatto il fidanzato che è fidanzato con un’altra e si è fatto l’amante dentro il villaggio”. Alessia e le ragazze assistono al teatrino nel pinnettu con la fidanzata che arriva ad una conclusione: “lui si merita una che gli mette le corna, le corna a ceppo”. Poesia per le orecchie: Alessia voto 8, Lino 1.

Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island 2024 si conclude con la coppia formata da Vittoria e Alex. Dopo la confessione, Alex è sempre più vicino alla single Nicole con cui trascorre il suo tempo all’interno del villaggio. Tra un bagno in mare e confessioni in spiaggia, i due sono sempre più vicini con Alex che confessa a Lino “non è facile trattenersi”. Vittoria, invece, confessa a Gaia che è follemente innamorata ed è pronta a tutto per riconquistarlo. Durante il falò Vittoria ha un crollo nel vedere il fidanzato Alex vicinissimo alla single Nicole e chiede un falò di confronto immediato. Alex voto 4, Vittoria voto 3.











