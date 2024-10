LEA PERICOLI È MORTA A 89 ANNI: LUTTO PER IL TENNIS

Lea Pericoli è morta oggi, venerdì 4 ottobre 2024, all’età di 89 anni. Il tennis italiano è in lutto, perché Lea Pericoli è stata (almeno in Italia) uno dei primi grandi personaggi di questo sport al femminile, con risultati eccellenti in campo e poi una carriera significativa anche tra giornali e televisioni, con il ruolo di “apripista” perché sicuramente è stata una delle prime donne a raccontare il tennis sui mezzi di comunicazione di massa.

Nata il 22 marzo 1935, la vita di Lea Pericoli fu particolare fin dall’infanzia, vissuta in Africa a causa degli affari del padre imprenditore, tanto che il suo rientro definitivo in Italia fu solo a 17 anni. Tra i risultati di spicco nella sua carriera agonistica ricordiamo gli ottavi di finale raggiunti più volte sia al Roland Garros sia a Wimbledon, ma anche gli eccellenti risultati in doppio insieme a Silvana Lazzarino, tra cui cinque finali agli Internazionali d’Italia, una semifinale a Parigi e i quarti a Wimbledon.

LEA PERICOLI È MORTA: LA CARRIERA IN CAMPO E FUORI

Risultati di eccellente spessore in un periodo nel quale il mondo del tennis femminile era decisamente più “piccolo” e le soddisfazioni per le italiane assai ridotte, Lea Pericoli divenne però anche un’icona di stile ed eleganza, un personaggio a tutto tondo che ha sicuramente aperto molte porte alle donne nella pratica sportiva. Non meno importante è stata da questo punto di vista la sua successiva carriera di giornalista e conduttrice televisiva.

Nel 1972 le fu diagnosticato un tumore maligno per il quale fu operata l’anno seguente: Lea Pericoli vinse anche quella partita e divenne la prima donna testimonial per la lotta contro i tumori in Italia. Sposata nel 1964 con il designer Tito Fontana, dovette affrontare un altro tumore nel 2012, ma superò anche questo prima di spegnersi oggi, a 89 anni. Una cosa è certa: il tennis italiano e le sportive devono molto a Lea Pericoli.

