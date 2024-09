Lele Spedicato e Clio Evans, la coppia sarà presente nella giornata di domenica nella trasmissione di RaiUno Da Noi…A ruota Libera dove tratteranno di vari temi, sia a livello lavorativo che soprattutto riguardo la sfera personale. Ma andiamo a conoscerli meglio e vedere chi sono Lele Spedicato e Clio Evans.

Clio Evans è un’attrice di successo e una scrittrice molto apprezzata, lei ha lavorato soprattutto in ambito teatrale ma è riuscita a prestare il suo talento a varie dimensioni, sempre senza sminuirne le proprie qualità. E’ sposata da tempo con Lele Spedicato, il loro amore ha vissuto gioie e alcune situazioni complicate ma sono sempre riuscite a uscirne piuttosto bene. Insieme al marito Clio ha scritto Destini – Due cuori e la vita che vince, un lungo racconto scritto da entrambi dove raccontano la loro vita e un dramma sfiorato.

Oltre a scrivere ha una grande passione per il teatro e il cinema, recentemente ha preso parte alla premiazione per il film Virtù e conoscenza. A soli 20 anni Clio Evans ha rischiato la vita in quanto fu ricoverata per un tumore al cervello: aveva un semplice mal di testa da ragazza e decise di andare all’Ospedale, da qui la pazzesca scoperta e lei ricorda ancora quegli attimi. Lele e Clio hanno molto in comune, compresa la data di nascita o meglio il giorno di nascita; sono nati con un anno di differenza ma entrambi il 26 Ottobre.

Clio Evans e Lele Spedicato, chi sono e la storia delle loro malattie

Clio Evans è un’attrice con padre inglese e madre greca, nata da varie culture e con la passione per il teatro. Lele Spedicato è invece il chitarrista dei Negramaro ed i due si sono conosciuti in un ristorante nel 2013. La coppia ha due figli, Ianko nato nel 2018 e Diana, nata invece nel 2022. Sono molto religiosi, soprattutto dopo le vicende che li ha visto – loro malgrado – protagonisti.

Si incontrarono in un ristorante e lei ha ricordato al Corriere della Sera in passato il loro incontro: “Studiavo all’Università e lavoravo in un ristorante, vennero i Negramaro e un cameriere mi chiese aiuto per un selfie, poi ci siamo incontrati dopo sei mesi e li è scattato il colpo di fulmine. Non solo Clio ha sfiorato la morte in quanto in passato anche Lele Spedicato è stato per mesi in coma ed ha vissuto una situazione – come da lui definita – quasi extracorporea. A riguardo lui ricordò a Vanity Fair:

“Mentre ero in coma ho vissuto un viaggio nel quale ho incontrato mia nonna e il padre di Giuliano. Credo che mi abbiano aiutati a tornare nella dimensione reale, insieme a mia nonna che alla fine mi diede un grande contributo. Solo dopo ho capito che ero andata a trovarla in un’altra dimensione…”, la chiosa da parte dell’uomo.