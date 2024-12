Leo Muscato è il regista della prima della Scala di Milano

Oggi è il grande giorno della prima della Scala di Milano 2024 e troveremo Leo Muscato alla regia, che per la grande occasione ha deciso di portare in scena La forza del destino di Giuseppe Verdi. Originario di Martina Franca, il noto regista pugliese Leo Muscato ha studiato lettere a Roma, inseguendo la sua passione per il teatro che lo ha portato fino a Milano, la sua formazione è avvenuta alla scuola d’arte drammatica Paolo Grassi.

Intervenuto a Sky TG 24, Leo Muscato ha raccontato cosa vedremo alla Scala di Milano: “Il sipario si aprirà sulle macerie che vediamo ogni giorno in tv, e mi commuove sempre la scena nella quale Leonora esce e con un urlo soffocato, invoca Pace mio Dio, pace mio Dio, ascoltatelo” le parole del regista giunto nel suo giorno più importante.

Leo Muscato ammette: “Sento l’eccitazione del grande evento”

In una intervista concessa a Teatroallascala.org, Leo Muscato ha raccontato il suo punto di vista e soprattutto l’approccio riguardo alle opere: “Quando ti accosti a un’opera ci sono tre date da cui non puoi prescindere: anzitutto la data di scrittura, l’autore ha scritto infatti in un contesto preciso”. Riguardo al grande evento previsto oggi 7 dicembre 2024 a La Scala di Milano, Leo Muscato ha rivelato: “Non sento l’ansia ma sento l’eccitazione, c’è da parte di tutti un’attitudine senza dubbio diversa, che ci esalta, la cosa che mi emoziona di più è immaginare di poter fare uno spettacolo che arriverà a un pubblico vastissimo attraverso la tv”.

Ovviamente come da tradizione lo spettacolo sarà trasmesso su Rai1, con un appuntamento puntualissimo e imperdibile che ogni anno incolla milioni di italiani al piccolo schermo, questa volta toccherà a Leo Muscato dirigere l’opera in una giornata particolarmente attesa e speciale, il raggiungimento di un sogno per Leo Muscato dopo anni di sacrifici e voglia di migliorarsi.