L’ex Grande Fratello Carlos Navarro è stato arrestato/ Condannato per maltrattamenti era latitante da un anno

Si è conclusa dopo 19 mesi la folle fuga di Carlos Navarro, un famoso ex concorrente del Grande Fratello – nella sua versione spagnola – condannato nel novembre del 2022 per l’accusa di maltrattamenti e lesioni ai danni della sua ex moglie Fayna Bethencourt, conosciuta proprio all’interno della casa più spiata della Spagna: una sentenza contro la quale l’uomo soprannominato ‘El Yoyas’ si era fermamente opposto, tanto da sparire dai radar della giustizia. Una folle fuga – appunto – che si è conclusa nei giorni scorsi, quando le autorità spagnole hanno confermato di aver trovato ed arrestato Carlos Navarro che si nascondeva – secondo quanto riferiscono alcuni media spagnoli – nella provincia di Barcellona, precisamente a Las Pinedas de Armengol.

L’ex concorrente del Grande Fratello spagnolo dovrà scontare una pena di cinque anni e otto mesi con ben sei capi d’imputazione: uno di abusi abituali ai danni della ex moglie, altri quattro per lesioni che comprendono anche i figli minorenni della coppia, un altro minore per minaccia e un ultimo (sempre minore) per umiliazione nei confronti dell’attuale compagno della ex. Non si è può escludere – ma per ora non sembrano trapelare informazioni precise in merito – che contro Carlos Navarro verrà mossa un’ulteriore accusa per la sua fuga e latitanza; forse con l’ipotesi di resistenza all’arresto e con un aumento della pena di almeno qualche mese.

Chi è Carlos Navarro e per cosa è stato accusato: dal Grande Fratello alla sentenza del 2022

La storia di Carlos Navarro non ha ottenuto una particolare risonanza nel nostro paese, e visto che ormai l’ex concorrente del Grande Fratello è finito dietro alle sbarre con una condanna in via definitiva, possiamo fare un passo indietro e ripercorrerla brevemente. Il punto di partenza – in qualche modo significativo per il quadro generale – è proprio l’edizione del GF in cui partecipò e conobbe Fayna: tra loro iniziò piuttosto rapidamente una storia d’amore, almeno fino al momento in cui Carlos Navarro iniziò a dimostrarsi violento nei confronti della donna e degli altri concorrenti, costringendo gli autori del Grande Fratello a cacciarlo (fu il primo concorrente eliminato di quell’edizione) dalla casa.

Uscita anche Fayna – contrariamente a quanto tutti avevano supposto – decise di continuare la relazione per poi interromperla dopo una serie di abusi e violenze subiti fin dal primo giorno di convivenza. L’ex moglie ha raccontato ai media delle continue vessazioni, del comportamento manipolatorio e controllante di Carlos Navarro e anche di alcune situazioni in cui avrebbe alzato le mani contro di lei e minacciato i loro figli. Questi ultimi in tribunale hanno testimoniato a favore della madre assieme anche ad un cugino che sarebbe stato spettatore indiretto (a distanza, con alcune telefonate) delle violenze: secondo il tribunale non c’erano ragioni per dubitare della parola dei bambini e già nel novembre del 2022 la questione si era chiusa con la condanna. La parola fine – ben 19 mesi dopo – la mette l’arresto, confermato dalle autorità nei giorni scorsi e che si è già tramutato per l’ex concorrente del Grande Fratello nella carcerazione immediata.











