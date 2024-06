Ilaria Seghesio, modella Ciao Darwin vittima di maltrattamenti e lesioni/ Ex a processo “Te la faccio pagare”

Da Ciao Darwin suo malgrado Ilaria Seghesio è finita in tribunale: la modella è coinvolta in una vicenda di violenze domestiche che l’ha spinta a denunciare l’ex fidanzato Alessandro Russo per maltrattamenti e lesioni. La modella italo-russa di 24 anni aveva debuttato nella trasmissione condotta da Paolo Bonolis nel maggio di quattro anni fa, rappresentando il gruppo dei “diversi” contro quello dei “normali”, ma in quei giorni sarebbe stata vittima di insulti e violenze, stando a quanto ricostruito dalla pm Alessia Natale, motivo per il quale l’ex 44enne ora è a processo.

All’epoca i due stavano insieme da circa un anno, ma il fidanzato aveva mostrato sin da subito la sua gelosia ossessiva, infatti non voleva che Ilaria Seghesio frequentasse altre persone, anche amici e parenti. Non poteva neppure sentirli, stando a quanto ricostruito dal Corriere della Sera. Dal canto suo, Russo temeva di essere lasciato e che Ilaria Seghesio rivelasse insulti e maltrattamenti subiti. Gli episodi sarebbero dieci, sempre per gelosia, in uno di questi è stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, poi la modella ha trovato il coraggio di mettere fine alla relazione.

GLI INSULTI, LE MINACCE E LE VIOLEZE DENUNCIATE DALLA MODELLA

La rottura risale alla vigilia di Natale di tre anni fa, decisione che avrebbe fatto perdere la testa ad Alessandro Russo, che avrebbe sequestrato le chiavi dell’auto e del cancello di casa, Ilaria Seghesio avrebbe trovato comunque il modo di scappare, ma lui sarebbe riuscito a fermarla e a sferrarle un pugno. Ci sarebbero state anche le minacce alla modella, affinché non lo denunciasse e lasciasse, almeno questa è la versione fornita da Ilaria Seghesio, ex volto di Ciao Darwin, mentre lui ha respinto tutte le accuse, da cui si evince che il rapporto inizialmente funzionava, ma poi sarebbero iniziati gli insulti e le parolacce, mortificazioni che hanno portato la modella, che poi è apparsa in altre due edizioni di Ciao Darwin, a iniziare una terapia e a maturare la decisione di mettere fine alla relazione e a denunciare l’ex fidanzato.











