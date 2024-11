Anticipazioni Libera, puntata di oggi 19 novembre 2024: la giudice segue una nuova pista sull’omicidio della figlia Bianca

Dismessi i panni dell’avvocato Marina Di Marco in Studio Battaglia, Lunetta Savino è pronta ad indossare quelli di Libera nell’omonima serie televisione. Questa sera, martedì 19 novembre 2024, andrà in onda la 1a puntata e dalle anticipazioni si scopre che ci saranno dei risvolti interessanti nella nuova serie Rai che mescola sapientemente humor, legal e crime. Libera Orlando è un magistrato di origine siciliane che lavora nella sezione penale del tribunale di Trieste, che 15 anni prima è stata colpita da un gravissimo lutto, la morte della figlia Bianca per overdose, a tale causa della morte, tuttavia, non ha mai creduto.

Le anticipazioni Libera fiction di Rai1 della puntata di questa sera svelano che il primo episodio si intitola In claris non fit interpretatio. In tribunale la magistrata emette una sentenza di condanna contro un imputato accusato di omicidio, nella sua vita privata, invece, è la nonna amorevole della nipote Clara, figlia di Bianca e piena di energia e vivacità ed il rapporto con l’ex marito Davide Moresco, vicequestore di polizia con cui condivide la custodia della nipote. Un giorno, tuttavia, tutto viene sconvolto dall’arrivo di una lettera anonima che riapre il dolore per la morte della figlia Bianca aprendo la strada per una nuova pista: è davvero morta per overdose?

Libera, anticipazioni 1a puntata in onda oggi 19 novembre 2024:

Le anticipazioni Libera, fiction di Rai1 con protagonista Lunetta Savino rivelano anche che cosa accadrà nel secondo episodio della puntata di oggi dal titolo Homo faber fortunae suae. Sconvolta e incuriosita Libera decide di seguire la pista della lettera anonima per scoprire che cos’è successo d’avvero a sua figlia. La pista la conduce ai quartiere periferici di Trieste dove incontra Pietro Zanon, un ex detenuto dal passato burrascosi, inizialmente sarà convinta che l’uomo sia l’assassino della figlia, ma l’apparenza inganna: Pietro, fidanzato all’epoca della figlia, in realtà potrebbe conoscere il vero colpevole. Diventa così un alleato nella ricerca della verità sulla morte della figlia.

Dalle anticipazioni puntata del 19 novembre 2024 di Libera si scopre che disposta a tutto pur di scoprire la verità sulla morte della figlia, Libera metterà da parte il suo rigore morale, i suoi valori e i suoi principi arrivando persino a consegnare a Pietro un documento trafugato dal tribunale, rompendo per la prima volta le regole che ha giurato di seguire. Sul lavoro, invece, la protagonista deve fare i conti con il collega Enzo Rizzo che, nonostante abbia fame di essere un donnaiolo affascinante, la corteggia con una certa insistenza mentre nella vita privata la nipote Clara per la prima volta inizierà a farle domande sulla madre.

Libera fiction di Rai1, quando va in onda e come vederla in streaming

Svelate tutte le anticipazioni della fiction di Rai1 Libera non resta che ricordare che la prima puntata andrà in onda questa sera, martedì 19 novembre 2024, a partire dalle 21.35 circa subito dopo Affari Tuoi con Stefano De Martino e fino alle 23.30 circa. È possibile seguire la puntata anche in diretta streaming sul sito di Raiplay mentre il primo episodio è già disponibile sul catalogo. La serie è ambientata a Trieste ed è composta da quattro puntata che andranno in onda ogni martedì in prima serata sul primo canale della Tv di Stato.