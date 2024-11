Proseguono le indagini sulla morte di Liliana Resinovich e non si escludono nuove strade da percorrere per provare a far luce sul caso: ora spunta l’ipotesi dell’autopsia psicologica, una tecnica investigativa suggerita da Massimo Picozzi nell’ultima puntata di Quarto Grado. Si tratta di esami sul comportamento della vittima, in particolare nelle ultime settimane di vita, ma non solo.

Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin sbotta a Quarto Grado e minaccia di andar via/ "Trattato così..."

La tesi del criminologo e psichiatra è di cercare nuovi elementi per capire se la donna è stata uccisa o si è suicidata. Chiaramente, solo un tecnico può occuparsi di questa tecnica investigativa, che ha origine negli anni Settanta in Usa e risulta utile per individuare i segnali per la prevenzione del suicidio. Ora viene usata in casi in cui non è chiaro se si tratti di suicidio o omicidio.

Liliana Resinovich/ Sterpin: “Sebastiano era il marito solo di fatto, la telefonata del 13 dicembre...”

Come spiegato da Picozzi, bisogna raccogliere la storia non solo personale del soggetto, ma anche familiare. “Non basta solo l’ultimo mese di vita“, ha chiarito lo specialista, secondo cui bisogna approfondire meglio e “andare molto prima“, visto che solitamente nell’ultimo mese di vita le persone che vogliono suicidarsi appaiono più serene.

LILIANA RESINOVICH, AUTOPSIA PSICOLOGICA PER RISOLVERE IL CASO?

Massimo Picozzi nella sua disamina a Quarto Grado fa ovviamente riferimento alla sua esperienza da psichiatra, suggerendo l’autopsia psicologica come ulteriore strumento di approfondimento del caso. Nei casi di suicidio, ad esempio, le persone care non colgono i segnali perché quella serenità fa ipotizzare che il momento depressivo sia finito, in realtà, si tratta della cosiddetta “cristallizzazione del desiderio” di suicidarsi.

Liliana Resinovich, svolta da criminodinamica?/ Dubbi sulle lesioni e nuova relazione della botanica forense

Lo psichiatra a Rete 4 ha suggerito di scavare nella storia familiare di Liliana Resinovich, tralasciando impressioni personali o interpretazioni di frasi, concentrandosi invece su cartelle sanitarie, documenti e indicazioni su come il soggetto in questione abbia affrontato i problema nella sua vita. Secondo Picozzi, la procura di Trieste fa ancora in tempo ad affidare l’incarico a un esperto per eseguire l’autopsia psicologica su Liliana Resinovich e provare a capire se sia vittima di un omicidio o se si tratti effettivamente di suicidio.