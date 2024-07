Lino ancora protagonista di Temptation Island 2024

Lino protagonista anche delle prossime puntate di Temptation Island 2024 secondo un’indiscrezione riportata da Deianira Marzano che conferma quanto anticipato da Filippo Bisciglia nella scorsa puntata del programma dell’amore di canale 5. Dopo il falò di confronto con tantissimi insulti da entrambe le parti, Alessia e Lino hanno deciso di mettere un punto alla loro relazione e di uscire separati dal villaggio di Temptation Island 2024, ma Filippo Bisciglia ha anticipato in parte ciò che accadrà nella prossima puntata.

Il viaggio nei sentimenti di Lino ed Alessia, infatti, come ha raccontato Filippo Bisciglia, non è ancora finito e nella prossima puntata, in onda mercoledì 24 luglio, Lino tornerà ad essere protagonista chiedendo un nuovo falò ad Alessia che, dopo aver provato più volte ad avere un confronto con lui, potrebbe decidere di rifiutarlo non concedendogli altre occasioni di confronto.

Lino in lacrime nella prossima puntata di Temptation Island 2024: Alessia rifiuta il nuovo confronto?

Sin dalla prima puntata di Temptation Island 2024, Alessia non ha retto l’atteggiamento del fidanzato Lino chiedendo subito più confronti, tutti rifiutati da Lino, deciso a godersi l’avventura nel villaggio. Tuttavia, nella scorsa puntata, messo alle strette, Lino si è presentato al folò di confronto con Alessia che ha deciso di chiudere la relazione.

Nella prossima puntata di Temptation Island, tuttavia, come svela Deianira Marzano, Lino si lascerà andare alle lacrime e chiederà un nuovo falò di confronto ad Alessia. Per il momento, tuttavia, non ci sono informazioni sul motivo delle lacrime di Lino: arriverà il pentimento e la voglia di riconquistare Alessia? Lo scopriremo solo nella prossima puntata con la decisione di Alessia: accetterà il secondo falò di confronto?