Lino e Alessia, è davvero finita per la coppia di Temptation Island 2024? Nuove anticipazioni

Quanto accaduto nella quarta puntata di Temptation Island 2024 continua a far discutere. In particolare è la coppia composta da Lino e Alessia ad aver suscitato polemiche e critiche da parte dei fan di Temptation Island. La coppia napoletana si è infatti rivista, dopo pochi giorni, ad un falò di confronto particolarmente acceso – arrivato dopo cinque richieste da parte di Alessia. Non sono mancati insulti, pesanti accuse e recriminazioni nel corso di questo incontro, finito inevitabilmente con un addio: Alessia, infatti, ha voluto chiudere la relazione, cosa d’altronde confermata anche da Lino.

Eppure le anticipazioni della prossima puntata di Temptation Island 2024, che andrà in onda mercoledì 24 luglio, ci svelano che per Lino e Alessia non è finita qui. A quanto pare, Lino ha chiesto un nuovo incontro con la ormai ex fidanzata perché ha ancora qualcosa da dirle.

Lino e Alessia sarebbero tornati insieme alla fine del secondo falò di confronto a Temptation Island 2024

Ora, Temptation Island ci insegna che, quando si richiede il secondo falò di confronto dopo una rottura, è solo per un motivo: la volontà di chi l’ha richiesto di tornare sui propri passi e chiedere all’ex di tornare insieme. Stando alle anticipazioni, pare che non andrà diversamente con Lino e Alessia. Secondo quanto anticipa TvBlog, pare che Alessia non solo abbia accettato di rivedere Lino dopo la brutta lite nel primo falò di confronto, ma che abbia effettivamente ceduto alle sue richieste e scuse, riprendendo la relazione. Alessia e Lino, insomma, sarebbero tornati insieme dopo Temptation Island 2024. Cosa che, tuttavia, al momento non combacia con le varie segnalazioni che vedono lui in contatto con altre ragazze. Non resta che attendere la penultima puntata del programma per capire cosa sia realmente accaduto.