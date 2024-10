Lino Giuliano contro Filippo Bisciglia: cos’è successo dopo Temptation Island 2024 settembre

Lino Giuliano contro Filippo Bisciglia dopo l‘ultima puntata di Temptation Island 2024 settembre. A scatenare la reazione di Lino è stato il confronto tra Anna e Alfred durante il quale Filippo ha provato a capire sia le ragioni di Anna che quelle di Alfred che, durante il confronto con quella che, oggi, è l’ex fidanzata, ha ammesso di aver capito da tempo di non provare più un sentimento per Anna ma di non aver mai trovato il coraggio per dirlo. L’atteggiamento accogliente di Bisciglia nei confronti di Alfred non è piaciuto a Lino che, secondo il suo punto di vista, Bisciglia avrebbe avuto un atteggiamento diverso con Alfred rispetto a quello che ha avuto con lui.

Filippo, dopo il falò, ha provato a dare consiglia ad Alfred per aiutarlo come affrontare tutta la situazione con Anna, la sua famiglia e la single Sofia con cui ha intenzione di costruire una storia con lei. Tale atteggiamento, non è piaciuto a Lino che si è sfogato sui social.

Le parole di Lino Giuliano contro Filippo Bisciglia

“A me ha trattato malissimo e non mi ascoltava neanche lontanamente”: inizia così il duro sfogo di Lino Giuliano contro Filippo Bisciglia che, nei suoi confronti, avrebbe avuto un atteggiamento totalmente diverso rispetto a quello avuto con Alfred che ha baciato la single Sofia deludendo fortemente la fidanzata Anna. “Grande Filippo, complimenti per la tua coerenza! A me manco la mano per salutarmi mi diede”, ha aggiunto sottolineando la disparità di trattamento ricevuta rispetto ad Alfred.

Lino, poi, ha concluso così: “Nella vita ci vogliono le palle per ammettere la verità. Le persone si trattano tutte allo stesso modo”. Lo sfogo di Lino non è passato inosservato ai fan di Temptation island e di Filippo Bisciglia e le sue parole sono diventate virali.