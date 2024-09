Siete pronti – carissimi lettori – per tentare ancora una volta oggi a portarvi a casa qualche ricco premio grazie al Simbolotto? Speriamo che la risposta sia affermativa perché l’estrazione dei numeri vincenti odierni è ormai alle porte ed è importante farsi trovare al varco con la schedina in mano perché (in caso contrario) ci sarà poco altro da fare se non aspettare che domani si tenga il nuovissimo concorso; oppure anche fino al prossimo martedì per accogliere a braccia aperte la nuova settimana di estrazioni che ci terrà compagnia anche nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato!

Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto 13 settembre 2024: numeri vincenti e Jackpot

Chiarito il calendario dei concorsi, non ci resta che accendere i riflettori proprio sul Simbolotto, partendo dal ricordarvi che l’ultima schedina potrete giocarvela allo scoccare delle ore 19:30, momento dal qualche ogni altra scommessa verrà automaticamente dirottata alla giornata di domani; mentre l’estrazione si terrà poco dopo le 20 in punto, lasciando innanzitutto spazio alle 11 estrazioni del Lotto che impiegano – in fin dei conti – una manciata di minuti a partire dalle 8 di sera!

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Giovedì 12 Settembre 2024

TUTTE LE REGOLE E I POSSIBILI PREMI IN PALIO NEL SIMBOLOTTO

Orari semplicissimi da ricordare, così come vi renderanno ancor più facile la vita le poche regole da rispettare per cercare di vincere un qualche premio nel Simbolotto: la prima – nonché più importante – è che per prendere parte al concorso dovrete giocare anche al Lotto, precisamente sulla ruota di Palermo (oppure, in generale, su quella promozionale che varia ogni mese); mentre la seconda – ed ultima – è che non potrete scegliere o modificare la vostra cinquina di simbolotti ma dovrete accontentarvi di quella che vi assegnerà in automatico il sistema Sisal.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Giovedì 12 Settembre 2024

La penultima cosa che ci preme ricordarvi del Simbolotto è che basterà l’unica spesa affrontata per la scommessa del Lotto, senza maggiorazioni di alcun tipo e con il limite sempre posto ad 1 euro; mentre l’ultima è che in palio (nell’ipotesi in cui riusciate ad indovinare tutti e 5 i simboli scelti dalla Dea Bendata) ci sono un massimo di 10mila euro che verranno incrementati e moltiplicati in base alla vostra puntata, in modo che nel caso in cui giochiate 10 euro possiate vincerne 100mila e così via fino al massimo di 200 euro e 2 milioni!