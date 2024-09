Il giovedì (secondo una tradizione che si è cristallizzata nel corso degli ultimi anni) è il giorno dedicato da Sisal e dalla Dea Bendata al Lotto e alle sue sempre ricche 11 estrazioni tra le ruote nazionali, mentre non mancheranno neppure gli altrettanto amati Superenalotto – e come non citare il suo jackpot milionario – e 10eLotto che competano il quadretto dei concorsi odierni avvicendandosi tutti e tre dalle ore 20 con le rispettive estrazioni vincenti; ma vale la pena anche ricordare al volo (seppur a lui abbiamo dedicato un altro articolo apposito) che non mancherà neppure il Simbolotto!

Senza divagare troppo su concorsi, numeri vincenti e premi, ci teniamo subito a dirvi che nei tre concorsi dello scorso martedì si sono registrati un paio di risultati decisamente interessanti: è il caso – tra gli oltre 4,3 milioni distribuiti a tutti i vincitori – dei 40mila vinti in Campagna grazie al Lotto; oppure anche dei leggermente minori – su di un totale che però ha raggiunto ben 23,6 milioni – 30mila vinti nel barese da due differenti giocatori!

Se ve lo chiedeste – e sappiamo che siete in molti a farlo – in questa giornata tra i numeri lottiferi più sfortunati continua a ‘brillare’ il 31 su Genova, leader assoluto dei ritardatari con ormai ben 113 assenze, seguito dal 10 su Milano e dall’87 su Firenze (rispettivamente con 91 e 90 concorsi persi); mentre nel 10eLotto da orma – in ordine – 15, 13 e 12 concorsi non vediamo uscire il trittico 24-74-55.

Superenalotto n. 145 del 12/09/2024

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

Estrazione 10eLotto n° 146 del 12/09/2024

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari):

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari):

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 146 del 12/09/2024

Ruota Bari Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Palermo Roma Torino Venezia Nazionale

UN ALTRO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO CON IL JACKPOT ALLE STELLE: QUANTO VALE OGGI

Purtroppo – sempre martedì 10 settembre – non si è visto nessun premio particolarmente importante neppure nel Superenalotto con la conseguenza (poi arriveremo anche alle quote, non preoccupatevi!) che oggi il jackpot in palio è salito ancora una volta e ha raggiunto l’incredibile cifra di 73,9 milioni di euro, un premio che non si vedeva ormai da diversi mesi e che – anzi – poche volte è stato raggiunto nella lunga storia superenalottifera. Tra le quote più alte vi citiamo giusto undici premi oscillanti tra i 22mila e i 24mila, mentre come numeri sfortunati ancora una volta spiccano l’85 e l’86 che da diversi mesi guidano la classifica.

SUPERENALOTTO, I CONSIGLI DELLA SMORFIA NAPOLETANA PER SCHEDINE FORTUNATISSIME

Manca veramente poco ai concorsi odierni – come ben saprete se ci seguite – nel salutarvi inauguriamo anche il viaggio di oggi tra i consigli della Smorfia Napoletana che per l’occasione ci porterà direttamente sulle montagne del nostro bel paese per mostrarci come l’inverno sia arrivato in largo anticipo portando le prime bianche nevi a poggiarsi sul suolo fino a poche settimane caldissimo: i numeri possibili (associati alle parole in corsivo ed in ordine) sono 70-85-10-53, ma potreste anche aggiungere il 32 del ‘freddo’ o il 65 del ‘freddo inverno’.