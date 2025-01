IL LOTTO E IL 10ELOTTO DOPO IL SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI DEL CONCORSO ODIERNO

A chiudere questa prima giornata della settimana di estrazioni lottifere troviamo – come sempre – il Lotto e il 10eLotto che nel corso degli ultimi minuti si sono resi protagonisti delle sale estrattive dell’Agenzia Dogane e Monopoli con i loro sorteggi e (soprattutto) con i rispettivi numeri vincenti: dal conto nostro siamo tornati qui tra queste righe proprio per riportarvi tutte le combinazioni fortunate, augurandovi il meglio affinché questo sia il vostro ultimo appuntamento con questi partecipatissimi concorsi!

Se – e speriamo di o – così non fosse, in ogni caso vi ricordiamo che tra giovedì e sabato si terranno altri tre sorteggi del tutto identici a quello odierno, dandovi (potenzialmente) la possibilità di sistemarvi a vita dal punto di vista economico; ma senza guardare troppo avanti concentriamoci sulla giornata di oggi tenendo le dita incrociate nell’addentrarci alla scoperta dei numeri vincenti di oggi – martedì 28 gennaio 2025 – di Lotto e 10eLotto!

Estrazione 10eLotto n° 16 del 28/1/2025

08 – 11 – 13 – 16 – 21 – 22 – 27 – 31 – 32 – 39 – 42 – 54 – 56 – 60 – 70 – 80 – 85 – 86 – 88 – 90

NUMERO ORO: 32

DOPPIO ORO: 32 – 56

EXTRA: 05 – 06 – 12 – 14 – 18 – 28 – 30 – 36 – 44 – 49 – 52 – 57 – 66 – 77 – 81

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Estrazioni del Lotto n° 16 del 28/1/2025

Città Numeri Estratti BARI 32 – 56 – 11 – 49 – 52 CAGLIARI 90 – 42 – 39 – 30 – 13 FIRENZE 21 – 60 – 31 – 05 – 14 GENOVA 42 – 80 – 86 – 57 – 36 MILANO 31 – 88 – 28 – 12 – 66 NAPOLI 27 – 22 – 44 – 30 – 77 PALERMO 54 – 56 – 36 – 06 – 43 ROMA 31 – 70 – 27 – 11 – 22 TORINO 85 – 08 – 70 – 49 – 07 VENEZIA 16 – 13 – 81 – 18 – 03 NAZIONALE 35 – 01 – 67 – 44 – 14

IL SUPERENALOTTO DI OGGI: SI APRE ANCORA UNA VOLTA LA CACCIA AL JACKPOT MILIONARIO

Tutto è finalmente pronto per scoprire se in questo martedì 28 gennaio 2025 siete riusciti a diventare milionari grazie ad una scommessa particolarmente fortunata piazzata nel Superenalotto con la quale siete riusciti a centrare l’intera sestina di numeri vincenti portandovi a casa nientemeno che quel sempre ricercatissimo jackpot che proprio oggi potrebbe garantirvi l’incredibile cifra di 64,9 milioni di euro!

Ovviamente per scoprirlo la prima (ed in realtà unica!) cosa che dovrete fare sarà confrontare i numeri con cui avete compilato le vostre schedine con quelli scelti dalla Dea Bendata che trovate poche righe più avanti, ma prima di lasciarvi ci teniamo anche a ricordarvi che – pur non portandovi a casa il jackpot – degli ottimi premi vi spetteranno anche nei casi in cui avrete indovinato tre i due e i cinque numeri, oppure anche il numerino aggiuntivo SuperStar; ed eccovi ora tutti i numeri vincenti di oggi del Superenalotto sempre corredati da nostri sentitissimi auguri di buona fortuna!

Ultima estrazione Superenalotto n. 16 del 28/01/2025

Combinazione Vincente

65 – 77 – 82 – 48 – 63 – 72

Numero Jolly

85

SUPERSTAR

47

LOTTO E SUPERENALOTTO, ARRIVANO I NUMERI VINCENTI!

Si sta per riaprire la settimana di appuntamenti con i concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto protagonisti di una tripla estrazione che si terrà puntualissima a partire dalle ore 20:00 per una manciata di minuti immediatamente successivi dopo i quali – ovviamente con le vostre schedine in mano – potrete controllare se siete riusciti a portarvi a casa un qualche ricchissimo premio o – magari – il sempre ambitissimo jackpot che vi annunciamo fin da subito (per poi approfondirlo tra qualche riga!) sta continuando a crescere e crescere sempre di più!

Ad accoglierci in questa nuova settimana di estrazioni – peraltro – ci sono addirittura quattro buonissime notizie relative ad altrettanti ricchissimi premi vinti in occasione dei concorsi di venerdì 24 e sabato 25 gennaio: le prime due ci parlano dei più alti bottini assegnati nel corso dei 15 sorteggi del 2025 del Lotto dal valore incredibile di oltre 323mila euro l’uno che sono stati centrati da due differenti giocatori di Avellino che hanno indovinato un terno ‘oro’, due ambi ‘oro’ e un ambo; mentre le altre due sono da ricondurre al concorso di sabato del 10eLotto ed erano entrambe dal valore di 100mila euro vite tra Trapani e Cosenza.

TUTTE LE ULTIME VINCITE DEL SUPERENALOTTO CHE CI PORTANO AL VALORE DEL JACKPOT IN PALIO OGGI

Passando ora la nostra palla immaginaria al Superenalotto dobbiamo dirvi fin da subito che per quanto riguarda questo gioco – sempre ovviamente rivolgendoci all’estrazione dello scorso sabato 25 gennaio 2025 – purtroppo non si sono visti premi dei valori incredibili di cui vi abbiamo appena parlato per gli altri due giochi, ma d’altra parte siamo anche certi che quei sette giocatori che si sono portati a casa premi dal valore di più di 33mila e più di 29mila – rispettivamente con i punti da 5 e da 4 Stella – abbiano gioito non poco; mentre dato che nessuno ha (come si suol dire) ‘fatto 6’ oggi tutti voi carissimi lettori competerete per un jackpot dal valore di 64,9 milioni di euro!

LA SMORFIA NAPOLETANA DEDICATA ALL’IMPORTANTE GIORATA DELLA MEMORIA

Dedicandoci infine – come sempre facciamo – alla Smorfia Napoletana oggi i vostri numeri potenzialmente fortunati per i concorsi e Superenalotto ci portano indietro nel tempo fino a ieri, giorno in cui si è celebrata la Giornata della Memoria: la primissima coppia smorfiesca – ovviamente – non può che essere composta dal 48 di ‘giornata’ e dal 70 di memoria (ma voltando anche il 27 per il giorno dell’anno in cui cade), ma tra le altre tantissime possibilità potreste anche propendere anche per il 29 associato alla parola olocausto o per il trio 11-47-59 che serve per dar seguito al senso stesso di questa ricorrenza ricordandoci il terribile sterminio di ebrei e minoranze perpetrato dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale (quest’ultima, a sua volta associata al numero 86).