Sono salite – la scorsa settimana – a sette le vincite assegnate in questi primissimi (pochi!) concorsi del 2025 del Simbolotto per quanto riguarda il premio massimo tra i quattro in palio in questo simpatico – e certamente apprezzato – concorso che tutte le settimane segue e si associa fedelmente a tutti a quattro gli appuntamenti con il Lotto: come sempre – però – sarà necessario pazientare ancora qualche ora per poter scoprire i numeri (o meglio, i simboli) vincenti di oggi del Simbolotto; tempo nel quale potrete ancora correre in qualsiasi ricevitoria per piazzare altre scommesse che potrebbero tradursi in qualche bel premio, ma fermo restando che dovrete necessariamente farlo entro le 19:30 perché tutte le puntate successive a quell’orario saranno valide solamente per il concorso che si terrà il prossimo giovedì.

Dato che alcuni tra voi (quasi certamente pochi!) lettori potrebbero non sapere come si fa a partecipare al concorso del Simbolotto, vogliamo giusto ricordarvi al volo che – come accennavamo prima – il sorteggio è strettamente collegato al Lotto tanto che per giocare dovrete necessariamente passare da quell’altro gioco: l’unico requisito da rispettare in tal senso è quello di scegliere la ruota di Bari; mentre dal punto di vista dei numeri con cui dovete compilare la vostra schedina o della puntata economica sarete liberissimi di agire come meglio credete!

QUANTO DI VINCE NEL SIMBOLOTTO: COSA DICE IL REGOLAMENTO DEL GIOCO PER QUANTO RIGUARDA I PREMI

Restando ancora un attimo nel tema delle regole del Simbolotto – prima di darvi appuntamento alle ore 20 per scoprire assieme a noi i simbolini fortunati di oggi -, vi ricordiamo anche che dalla puntata dipenderà l’eventuale premio che potreste aggiudicarvi: complessivamente i quattro bottini in palio oscillano tra 10mile e 1 euro, ma in realtà queste cifre andranno ancora moltiplicate per il valore della vostra scommessa iniziale (che vi ricordiamo essere collegata al Lotto e non prevedere alcun tipo di maggiorazione per unire anche i simbolotti) fino ad un limite che oscilla tra i 2 milioni e i 200 euro nel caso in cui – appunto – ne scommettiate duecento!