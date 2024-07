Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto, 9 luglio 2024: numeri vincenti e Jackpot

STASERA COSA DIRÀ LA DEA BENDATA DELL’ESTRAZIONE DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Luglio prosegue rapidissimo e mentre inauguriamo la seconda settimana del mese (sempre più vicina alle attesissime vacanze estive!) tornano a farci compagnia anche i concorsi amici del Lotto, che come ogni settimana – è bene dirlo: per ben quattro volte differenti – includono anche il 10eLotto e il Superenalotto: da un lato i premi rimangono altissimi, mentre dall’altro anche il jackpot sta continuando a crescere e attende sempre più impazientemente che qualcuno – magari tra voi cari lettori – riesce a metterci le mani sopra! Prima di arrivare ai premi però ci teniamo a ricordarvi (specialmente se foste dei ‘novizi’) che i quattro appuntamenti con Lotto, 10eLotto e Superenalotto che vi abbiamo citato prima si terranno – oltre che ovviamente oggi – tutti condensati prima del fine settimana, esattamente nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato.

Ve l’abbiamo promesso e non vi facciamo aspettare molto, dando subito la parola ai premi che questa sera potrebbero (lo speriamo!) rendervi a dir poco ricchi: guardando ai concorsi tra venerdì e sabato scorso – per esempio – nel Lotto i due premi più alti sono stati vinti in Campania per un totale che per poco non arrivava a 50mila euro; mentre a Roma ne è stato centrato un altro di poco meno della metà (ovvero 24mila euro tondi tondi). Ancora meglio, invece, il concorso del 10eLotto che (nuovamente) in Campania ha visto uscire quattro diversi premi da un totale di 87mila euro – il più alto era di 45mila -; mente tra Lombardia e Calabria ne sono stati vinti altri per quasi 60mila!

Estrazione 10eLotto n° 109 del 09/07/2024

Numero Oro (primo estratto sulla ruota del Lotto di Bari):

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota del Lotto di Bari):

Extra:

Superenalotto n. 108 del 09/07/2024

Combinazione Vincente:

Numero Jolly:

Superstar:

Estrazione del Lotto n° 109 del 09/07/2024

Ruota BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

DOPO IL LOTTO, CRESCE ANCORA IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO: OGGI IN PALIO PIÙ DI 45 MILIONI DI EURO

Completa il viaggio nella fortuna di questa sera – dopo i sempre apprezzati Lotto e 10eLotto – anche l’immancabile appuntamento con il Superenalotto che (come vi abbiamo già anticipato prima) vanta un jackpot che è continuato a crescere quasi vertiginosamente! Quando vale sta sera? La risposta ce la dà direttamente il sito ufficiale del gioco che – ricordandoci che sabato nessuno è riuscito ad indovinare tutti e 6 i numeri – riporta l’impressionante cifra di 45,9 milioni di euro in palio assieme a tutti gli altri ricchi premi del Superenalotto!

Se foste curiosi di quanto potreste vincere nel caso in cui non indoviniate tutta la sestina, la risposta è ancora una volta sul sito ufficiale del gioco che riporta delle stime sulle quote: con 5 numeri e il Jolly il premio dovrebbe raggiungere circa i 300mila euro, che si ridurrebbero a circa un decimo (ovvero 30mila) senza il numerino aggiuntivo; mentre più giù, con 4 numeri del Superenalotto potreste aspettarvi almeno 300 euro, poi 20 con 3 numeri e un piccolo premio di consolazione attorno ai 5 euro con solamente due dei sei vincitori.

DAL MARE CAMPANO I NUMERI PER IL LOTTO E IL SUPERENALOTTO: LA SMORFIA NAPOLETANA

Messi da parte tutti i possibili premi del Superenalotto e le ricche quote del Lotto e del 10eLotto dello scorso sabato, poco prima di chiudere questo articolo ci teniamo ad aprire la nostra classica parentesi sulla Smorfia Napoletana! Senza dilungarci troppo in spiegazioni (tanto sapete tutti benissimo come funziona!) per oggi – martedì 9 luglio 2024 – vi proponiamo la notizia dell’avvistamento, in Campagnia, di un raro esemplare di manta Mobula Mobular, meglio nota come ‘Diavolo di mare’, che nuotava tranquilla al lardo della Punta della Campanella.

Quali numeri ci consiglia la Smorfia? Il primo (in tutti i sensi) è sicuramente l’1 che si associa a varie parole tra cui il mare, accompagnato dal 15 che sono tradizionalmente i pesci; ma se fossimo ancora più precisi potremmo aggiungere anche il 60 (i ‘pesci di mare’) e il 70 che è il verbo ‘nuotare’. Chiudiamo – ma le opzioni sono veramente tantissime – con il 13, che si accompagna bene all’1 di prima dando origine al nomignolo ‘Diavolo di mare’. Ecco qui: 5 numeri pronti per le schedine di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, sperando possano guidarvi verso una ricchissima e gioiosa serata!

