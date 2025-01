Lulù Selassie a processo per stalking e minacce nei confronti di Manuel Bortuzzo. I due si sono fidanzati nel 2021 durante l’esperienza al Grande Fratello Vip ma la loro storia è durata solamente qualche mese. A giugno 2023, poi, si sono diffuse nuovamente le voci su un loro presunto ritorno di fiamma, che è stato confermato anche dalla sorella di lei, Clarissa. Proprio nel periodo in cui secondo Manuel Bortuzzo, la sua ex lo avrebbe perseguitato e stalkerizzato, secondo Lulù e la sua famiglia i due si sarebbero visti e frequentati nuovamente.

La denuncia è arrivata da parte del nuotatore nei confronti della ex fidanzata: le accuse sono quelle di stalking e minacce nei suoi confronti. Secondo l’avvocato di lei, Niccolò Vecchioni, non sarebbe però così: secondo il legale, infatti, ci sarebbero stati dei contratti reciproci tra i due. Come spiegato infatti dal difensore a Fanpage, nel periodo in cui Bortuzzo sostiene che ci sia stato lo stalking, il nuotatore non sarebbe stato netto nel rifiuto. Il legale ha inoltre sottolineato come si siano stati dei fraintendimenti in quanto la sua assistita non si sarebbe mai dichiarata colpevole ma avrebbe solo ammesso di aver avuto dei comportamenti sbagliati nei confronti del suo ex fidanzato, cercandolo insistentemente. Non sarebbero stati però atti persecutori.

Lulù Selassie accusata di stalking: rito abbreviato condizionato

Accusata di stalking dall’ex Manuel Bortuzzo, Lulù Selassie ha optato per il rito abbreviato condizionato. Nei confronti dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata emessa una misura cautelare con il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico. Secondo il legale Niccolò Vecchioni, sarebbe stata emessa sulla base di prove che potrebbero non essere confermate durante il processo. Anche la famiglia di Lulù Selassie ha difeso la “principessa”, spiegando che le accuse non sono vere e che Lucrezia è sotto choc per via delle accuse mosse da Manuel.