Le disavventure capitano alle persone comuni così come ai vip più disparati. C’è a chi viene svaligiata la casa, chi viene derubato, chi viene minacciato, chi è vittima di truffa. E poi c’è Madame, una delle cantautrici più brave e originali del panorama musicale italiano, che di recente è stata vittima di un furto in quel di Milano. Ma cos’è successo di preciso? Le hanno rubato l’auto, più precisamente una golf grigia di colore scuro. Ovviamente chi dovesse vederla (sul suo profilo Instagram ha messo anche il numero di targa) è pregato di contattarla, come ha fatto sapere lei stessa.

“Offro cena in cambio, non vi lascio con le mani in mano”: questo è il messaggio che si può visionare nelle storie di Instagram della cantante (@sonolamadame). Il suo messaggio ha fatto il giro dei social e del web in generale perché nonostante la spiacevole sorpresa di non ritrovarsi più l’auto è condito da una sua ironia spensierata che lascia con un buffo sorriso sulle labbra.

Madame, l’auto le è stata rubata: “Non inviatemi falsi avvistamenti”

In una delle storie successive sul suo profilo Instagram, la cantautrice Madame ha invitato tutti coloro che dovessero scriverle nei messaggi privati a proposito dell’auto a non fare “falsi avvistamenti” perché è tutto fuorché giusto, oltre a essere una discreta perdita di tempo per lei e per coloro che si occuperanno del ritrovamento.

Madame vive a Milano, in un quartiere tranquillo, dove possa difendersi dall’ansia che la città può creare a causa del suo stile di vita frenetico. Non esce un suo album da un po’ di tempo, ma nonostante questo le radio continuano a mandare i suoi pezzi, e di recente Mimì Caruso, la vincitrice di X-Factor 2024, ha portato un brano scritto proprio dalla celebre cantante. Inoltre compare tra i numerosi autori dei brani di Sanremo 2025 che è pronto a invadere le vite dei telespettatori affezionati alla manifestazione canora per eccellenza.